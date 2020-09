Keit Kasemets: 15 mõtet komisjoni presidendi kõnest olukorrast EL-is

1. Euroopa on saanud COVID-19 kriisiga hakkama paremini kui paljud teised riigid, seda tänu tugevale sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile. Euroopa on seni suutnud massilist tööpuudust vältida, oma osa on selles ka TERA programmil, mis võimaldab väga soodsatel tingimustel laene palgatoetuste maksmiseks.

2. Viimane aeg on luua Euroopa terviseliit. Tugevdada tuleb Euroopa Ravimiametit ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus. Vaja on luua biomeditsiini kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse Euroopa amet (BARDA). EL kutsub koos G20 eesistujariigi Itaaliaga järgmisel aastal kokku globaalse tervisealase tippkohtumise.

3. Rohepööre vajab ambitsioonikat ja toimivat plaani. Neljapäeval teeb komisjon ettepaneku tõsta 2030. aasta heite vähendamise eesmärki vähemalt 55 protsendini (praegu 40%). Selle saavutamiseks on olulised nii maksustamine, energiatõhusus kui investeeringud.

Peame hakkama ka teisiti käituma ja tarbima. Komisjon loob usaldusväärse EL-i roheliste võlakirjade standardi (30% kogu taastekavaks laenatud rahast saab olema rohelised võlakirjad). Konkreetsetest projektidest rahastatakse taastekavast "vesinikuorgude" loomist, elektriautodele miljoni laadimispunkti rajamist ja hoonete renoveerimise rohelist lainet.

4. See kümnend peab olema Euroopa digikümnend. Digipöörde verstapostid on tööstusandmete vaba liikumine, Euroopa pilv, turvaline Euroopa digitaalne identiteet, lairibaühendused, 5G, järgmise põlvkonna superarvutid. 20 protsenti taastekavast peab minema digivaldkonda.

5. Euroopa jaoks on oluline kõigile ja kogu maailmas kättesaadav koroonavaktsiin. Euroopa on siin juhtivas rollis. Kui teeme koostööd vaktsiinide vallas, suudame päästa elusid.

6. Vaja on taaselustada rahvusvahelised organisatsioonid, mis on justkui halvatud, sest mõned suured riigid kas lahkuvad neist või kasutavad organisatsioone vaid oma huvides. Euroopa on valmis juhtima WTO ja WHO reforme.

7. Euroopa välispoliitika vajab kvalifitseeritud häälteenamust, vähemalt inimõiguste ja sanktsioonide küsimustes. Komisjon esitab parlamendile ja nõukogule arutamiseks ja heakskiitmiseks Magnitski õigusakti.

8. Euroopa Liit on Valgevene inimestega. Valgevene valimised polnud vabad ega õiglased ja valitsuse vastus on olnud häbiväärne. Valgevene inimesed väärivad õigust oma saatuse üle ise otsustada.

9. Kõnes oli ka sõnum neile, kes soovivad paremaid suhteid Venemaaga. On selge, et Navalnõi mürgitamine ei olnud üksikjuhtum. See muster ei muutu ja Venemaa ei muutu.

10. Euroopa on valmis uueks Atlandi-üleseks tegevuskavaks, mis ka ei juhtuks sügisestel valimistel. Euroopa vajab uusi suhteid ka vanade sõpradega.

11. Uute suhete läbirääkimised Ühendkuningriigiga ei ole edenenud nii nagu oodati. EL-ist lahkumise lepe on kahepoolselt kokku lepitud ja parlamentide poolt heaks kiidetud, seda ei saa ühepoolselt muuta. See murendab usaldust ja pole ka Ühendkuningriigi huvides. Nii nagu on öelnud Margaret Thatcher: "Suurbritannia ei riku lepinguid. See oleks halb Suurbritanniale, meie suhetele ülejäänud maailmaga ja igale järgmisele kaubanduslepingule".

12. Kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu jaoks ka võimalus viia edasi oma väärtusi ja standardeid, näiteks kliimamuutuste ja töötajate kaitse valdkonnas. Peame tagame võrdsed võimalused rahvusvahelises kaubanduses. Süsinikul peab olema hind, ka rahvusvaheliselt.

13. Ränne on Euroopa-ülene väljakutse, kogu Euroopa peab selle probleemi lahendamisele kaasa aitama. Järgmisel nädalal esitatavas rändepaketis on esikohal inimesed. Elude päästmine merel ei saa olla vabatahtlik, inimelud on hindamatud. Tähtis on ka teiste riikide abi rändeprobleemidega maadlevatele riikidele.

14. Õigusriiklus aitab kaitsta inimesi võimu omavoli eest ja tagada meie õigused ja vabadused. Komisjon tagab, et EL-i vahendid on kaitstud igasuguse pettuse ja korruptsiooni eest. Euroopa väärtusi ei saa müüa.

15. Näeme USA-s toimuvast, et rassismi ja inimõiguste rindel saadud võidud on rasked ja võivad kergelt käest pudeneda. Vihakõne peaks kogu Euroopa Liidus olema kuritegu. Komisjon võitleb kõigile võrdseid võimalusi pakkuva EL-i eest. LGBT vabad tsoonid ei saa kuuluda Euroopa Liidu juurde. Iseendaks jäämine pole ideoloogia vaid identiteet.

Kommentaar põhineb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse blogis Minu Euroopa ilmunud postitusel.