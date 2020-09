Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõunik Irina Dontšenko ütles teisipäevasel pressikonverentsil, et Eesti nakkusnäitaja, mis on täna üle 25, erineb suuresti oma sisult sellest, mis oli kevadel. Ta selgitas, et kevadel oli rohkem patsiente haiglas ja tõsiseid haigusjuhtumeid.

Dontšenko sõnul haigestuvad praegu enim inimesed vanuses 20-39 eluaastat, kuid haiglaravi vajavad vanemad kui 50-aastased inimesed, kellel on tõsised kaasuvad haigused.

"Etteulatuvalt on leviku ohjamine meie kätes, eeskätt sellepärast, et nii kaua, kui meil pole tõhusat ravimit või vaktsiini, siis ei saa meie karjaimmuunsust veel tekitada. Kõik need meetmed, mis me oleme endale selgeks teinud /---/, kõik need soovitused on asjakohased ja loodan, et nendega suudame haiguse levikut ohjata ja kontrolli all hoida," sõnas Dontšenko.

Viimastel nädalatel on 167 haigusjuhust 29 sisse toodud välisriikidest, ütles Dontšenko ja lisas, et need moodustavad uutest juhtudest 17,4 protsenti. Kõige rohkem haigusjuhte on tema sõnul Eestisse toodud Saksamaalt, kuid ka näiteks Venemaalt, Ukrainast, Itaaliast ja Ungarist.

"Mujal maailmas on COVID-haigestumine kasvutrendis, Euroopa Liidu keskmine nakkusnäitaja viimase 14 päeva kohta oli 9. septembri seisuga 66 ja võib prognoosida, et selle nädala number saab olema kõrgem," sõnas terviseameti nõunik.

Eestis on koroonaviirusesse surnud 64 inimest, mis Dontšenko sõnul moodustab 2,4 protsenti kõikidest koroonajuhtumitest.

Valitsus räägib kolmapäeval vaktsiinide tellimisest

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et valitsuses tuleb kolmapäeval arutlusele mitu viirust puudutavat teemat. Esmalt räägitakse Kiige sõnul viiruse hetkeolukorrast ning kuulatakse ära ka teadusnõukoja soovitused.

Kiik lisas, et valitsus räägib pikemalt ka vaktsiinide tellimisest ja vaktsiinipoliitikast, mille käigus otsustatakse, mitmelt tootjalt tulevikus vaktsiine tellida. Muu hulgas tuleb Kiige sõnul juttu ka olukorrast turimsisektoris.

"Tänased numbrid on võib-olla selline viimane meeldetuletus, et viirussümptomite korral tuleb püsida kodus, tuleb pööruda perearsti poole," ütles Kiik 36 lisandunud juhtumi kohta.

Kiik tõi välja, et lennujaamas ja Tallinna sadamas tehtud rohkem kui 7000 testi on võimaldanud tuvastada 33 viiruspositiivset inimest.

"Üks murekoht, mis ei ole valitsuse tasandil võimalik otsustada, mis on meil kõigil võimalik otsustada, on kõik erapeod, mis on olnud nakkusallikaks," ütles minister ja lisas, et kindlasti tuleks nende korraldamist tõsiselt kaaluda ja tagada, inimesed saaksid ruumides viibida hajutatult.

Lisaks kutsus sotsiaalminister inimesi alla laadima Eesti koroonaäppi Hoia, mida on teinud juba kümme protsenti nutitelefone kasutavast rahvastikust. Kiige sõnul võiks see osakaal olla aga vähemalt 30 protsenti.