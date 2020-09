Kohtud soovivad lisaraha ametnike palgatõusuks ja kohtunike palkamiseks

Kohtud saavad riigieelarvest tuleval aastal 2,6 miljonit eurot rohkem kui tänavu, see aga ei kata vajalikke kulusid kohtumajade töövahendite ja esitlustehnika ostmiseks ega kohtuametnike palgatõusuks. Kohtute haldamise nõukoja hinnangul on kohtuasjade arv kasvutrendis ning suurema koormusega toime tulek vajab nelja uue kohtuniku ametikoha loomist, mille jaoks on tarvis ka suurendada palgafondi.