PERH kehtestas patsientide külastuskeelu ja maskikohustuse

PERH-i ülemarst-juhatuse liige professor Peep Talving põhjendas otsust asjaoluga, et Eesti on sisenemas koroonaviiruse teise lainesse ning viiruse leviku olukord on läinud viimasel ajal hullemaks.

Talving tõi esile, et möödunud nädalal oli Eesti oma enam kui 25 nakatunuga 100 000 kohta kahe nädala jooksul ülejäänud Euroopa jaoks juba "punases" ja uue laine kõrgharjal.

Seetõttu on haigla otsustanud, et nii statsionaarsele kui ka ambulatoorsele ravile saabuvad patsiendid peavad kandma kaitsemaski. Sama kohustus on ka kõigil haigla töötajatel ja koostööpartneritel.

Talvingu sõnul vähendab maski kandmine haiguse kandlust ühelt inimeselt teisele, kuid kui see siiski peaks juhtuma, on viiruse doos, mis teise inimese hingamisteedesse satub, oluliselt väiksem.

"Seega haigestuvad inimesed, kes on maski kandnud, väiksemas raskuses kui need, kes on ilma maskita," ütles Talving.

Lisaks on keelatud haigete külastamine. Kui inimene on kriitiliselt haige või suremas, teeb haigla lähedastele erandeid. Küll aga tuleb patsiendiga hoida distantsi ja kanda maski.

"Aga see võiks olla üks esindaja, mitte grupp esindajaid," rõhutas Talving.

Pakke võib haigetele jätkuvalt saata.