Sama tüüpi kaitsemaski hind võib apteegiti erineda kolm korda

Eesti apteekides müüdava kõige odavama tolmumaski tükihinnaks tuleb 36 senti, ent ühe respiraatormaski eest tuleb välja käia pea neli eurot. Võrreldes Soomega on maskid Eestis kuni kaks korda kallimad, ent ka Eestis võib kohati sama tüüpi maski hind erineda kolm korda.

Apotheka e-poes maksavad kõige kallimad kaitsemaskid 1,49 eurot tükk, korraga saab osta 50 maski ning paki koguhinnaks on seega 74 eurot ja 52 senti. Need on aga EN 149 standardiga maskid ehk tegemist on kirurgiliste kaitsemaskidega.

Lisaks on Apotheka e-poes saadaval ka tavalised tolmumaskid, mis on kirurgilistest maskidest odavamad, maksumusega 70 senti tükk. Laost on aga otsa saanud tüüp II meditsiinilised kaitsemaskid, mille tükihind oleks euro ja 11 senti. 50 maski eest tuleks seega välja käia 55 eurot ja 48 senti.

Samas on Tallinnas Vabaduse väljaku Euroapteegis müügil kahe erineva tootja tolmumaske. Olenemata tootjast tuleb maski ühe hinnaks sarnaselt Apothekale 70 senti.

Lisaks saab sealt osta ka N95-tüüpi maske ehk respiraatoreid. Võimalik on soetada kahest ja ühest pakki, üksiku maski hind on kolm eurot ja 99 senti ning kahese paki eest tuleb välja käia seitse eurot ja 99 senti.

Tartu Sõbra Selveri Benu apteegis on saadaval meditsiinilised kaitsemaskid kaitseklassiga II. Ühe maski hind on euro ja 10 senti ning 50 maski hind on 55 eurot.

Südameapteegi e-poes on kahe erineva tootja tolmumaske, ühtede puhul on maski hind 70 senti ja teisel 52 senti. Samas on odavamad maskid e-poest otsa saanud.

Sõltumatus Kalamaja apteegis on aga alles viimased pakid meditsiinilisi tüüp II kaitsemaske hinnaga 18 eurot pakk. See teeb ühe maski hinnaks 36 senti.

Apteegi proviisori sõnul saavad nad teistest madalama hinnaga maske pakkuda seetõttu, et maaletooja kaudu osteti sisse odavam partii.

Soomes on maskid enamasti kaks korda odavamad

Kui Eestis on suuremates apteekides tolmumaski tükihinnaks 70 senti, siis saab näiteks mõnest Helsingi supermarketist osta 50 maski 17 euro ja 99 sendi eest ehk üks mask maksab sarnaselt Kalamaja apteegile 36 senti.

Samas on Kalamaja apteegis sellise hinnaga müügil meditsiiniline mask, Soomes aga tolmumask, mille kaitsefunktsioon pole nii efektiivne.