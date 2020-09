Jaapan võib ühineda Viie silma luureliiduga

"See on idee, mille üle me mõtleme, kuid meil on fantastiline suhe Jaapaniga, väga lähedane kaitse- ja julgeolekupartnerlus," ütles Johnson parlamendis kuulamisel, kus ta kritiseeris Hiinat seoses Hongkongi ja Xinjiangiga.

Jaapan püüab seista vastu Hiina kasvavale diplomaatilisele ja sõjalisele enesekehtestamisele Aasias.

Kaitseminister Taro Kano tõstatas Viie silma idee eelmisel kuul.

Jaapan oleks esimene mitteingliskeelne riik, mis kuuluks luureinfo jagamise ühendusele, kuhu kuuluvad Austraalia, Suurbritannia, Kanada, Uus-Meremaa ja USA.

Kõik Viie silma riigid on olnud üha kriitilisemad Hiina suhtes, eriti seoses Hongkongiga.