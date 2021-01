Peipsiääre vald pöördus toidupaki tüli tõttu kohtusse

Pakk, mis pidi asendama kaugõppe nädalal ärajäänud koolilõunaid, koosnes piimapakist, piparkoogitaignast, juustust, kohukesest, puuviljadest ja piparkoogist.

Olga Anusova, kelle laps õpib Kallaste koolis, ütles ERR-ile, et oli pakki avades šokeeritud.

"Seal oli üks piim ja ülejäänud asjad olid kõik maiustused. Vanemad hakkasid teineteisele helistama ja küsima, mis sees oli. Esiteks oli seal mädaseid mandariine, õunu ja banaane. Nad ei olnud kasutuskõlblikud. Tõtt-öelda ma viskasin selle kõik minema," ütles Anusova.

Kuna Kallaste koolilaste toidu eest vastutav OÜ Kallaste Areng vanemate meilidele ei reageerinud, hakkasid nad asja arutama Facebookis. Sõna võttis ligi kolmkümmend kasutajat, kes jagasid ka valla teiste koolide paki sisu, kus oli lastele antud rohkem toitu.

Vald esitas hõreda paki eest vabanduse ning pakkus järgmisel päeval lisapaki võimalust. Samas jätkus sotsiaalmeedias paki sisu üle arutlemine.

Abivallavanem Peeter Kiuru ütles ERR-ile, et kriitika oleks võinud lõppeda pärast vabandust. Ta täpsustas, et osaühingu juhataja sõitis veel eraldi Tartusse, et lisapaki jaoks juurde saia, makarone mahla ja vorsti osta.

"Kuna need postitused ei lõppenud, me ju vabandasime. Peale seda ikkagi jätkus see kommenteerimine," ütles Kiuru.

Valla sõnul esitasid nad lõpuks hagi toidupakkide teemat kommenteerinud inimese vastu, kes väidetavalt esitas valla kohta valefakte, ent pole ise Kallaste kooli lapsevanem. Täpsemalt valefaktide sisu vald enne kohtuotsust kommenteerida ei soovinud.