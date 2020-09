Kui kevadel vajasid haiglaravi eelkõige vanemad COVID-19 diagnoosiga inimesed, siis tänaseks on patsientide keskmine vanus langenud, noorim patsient on 16-aastane.

Näiteks juuni keskpaigas oli koroonaviirusega hospitaliseeritud patsientide keskmine vanus 64. Veel eelmisel nädalal oli see 66 eluaastat, neljapäevase seisuga oli keskmine vanus langenud 57 aasta peale.

Tervisametist öeldi ERR-ile, et noorim haiglaravil olev koroonapatsient on praegu 16-aastane ja vanim 84-aastane.

COVID-19 diagnoosiga patsiente on praegu üle Eesti neljas haiglas. Enim, seitse, on neid Lääne-Tallinna keskhaiglas (LTK), kuhu tuuakse kokkuleppe järgi kõik Põhja-Eesti piirkonna koroonapatsiendid, kes ei vaja kolmanda astme intensiivravi. Viimased viiakse PERH-i, kus on neljapäeva seisuga üks COVID-19 patsient.

Kuivõrd kõige tõsisemaks on koroonaviirusega olukord muutumas Harjumaal, siis LTK peab valmis olema patsientide kasvuks. LTK paigutab COVID-19 patsiendid nakkuskliinikusse, kus on koroonapatsientide jaoks praegu 46 voodikohta. Sealhulgas on üheksa kohta teise astme intensiivravi võimekusega.

"Kui ravi vajavate patsientide arv peaks oluliselt suurenema, on meil võimalik voodikohti juurde luua," ütles ERR-ile LTK juht Imbi Moks.

COVID-19 diagnoosiga patsientidega tegelevad nakkuskliiniku arstid, õed ja hooldajad. Kuna haiglas viibivate COVID-19 patsientide arv ei ole praegu suur, tuleb olemasolev personal sellega toime.

"Juhul kui patsientide arv peaks oluliselt suurenema, vajame juurde ka täiendavat personali meie haigla teistest osakondadest. Oleme praeguseks juba teinud ka vastavad kokkulepped oma töötajatega vajadusel nakkuskliinikusse tööle minemiseks," ütles Moks.

Ida-Viru keskhaiglas on ravil praegu kuus COVID-19 patsienti. Praegu suudab haigla vastu võtta kuni kümme COVID-patsienti, plaanilist ravi piiramata kuni 16 patsienti, ütles haigla kommunikatsioonispetsialist Anna Medvedeva.

"Hetkel on meie jaoks oluline säilitada plaanilise ravitöö toimumine tavapärases mahus. Juhul kui haigla peaks oluliselt piirama plaanilist ravitööd, nagu oli kevadise eriolukorra ajal, siis saame järk-järgult kasvatada võimekust kuni 60 kohani," lausus Medvedeva.

Tartu Ülikooli kliinikumis on pragu ravil neli COVID-19 patsienti. Kuivõrd Lääne regioonis pole uusi puhanguid olnud, siis Pärnu haiglas pole ravil praegu ühtegi koroonaviirusega patsienti.