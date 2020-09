Kriisisoodustustega kõvasti raha kaotanud Tallinna kesklinn otsib tuluallikaid

Juba kevadel tuli Tallinna linnavalitsus välja ulatusliku toetuspaketiga ettevõtjatele. Kolm kuud ei küsitud linna pinnal tegutsevatelt firmadelt üüri ning reklaamitasusid kärbiti poole võrra. Teist abipaketti tutvustas linnavalitsus läinud nädalal. Kuni aasta lõpuni küsib linn kõigilt kesklinna toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutusettevõtetelt kõigest viiendiku kokkulepitud üürist.

Samas just reklaamitasud ja üür hoiavad üleval linnaosade omatulusid. Tallinna kesklinnavalitsus lootis oma 5,9 miljoni eurosest eelarvest 4,8 miljonit ise teenida. Linnaosa vanem Monika Haukanõmm ütles, et ettevõtjatele suunatud abimeetmed võivad linnaosa omatulusid vähendada kuni 45 protsenti.

Samas usub Haukanõmm, et ligi pool miljonit eurot õnnestub linnaosal kärpida ka eelarve kuluridadelt. Kohati aitavad kokku hoida ka viirusest tingitud piirangud.

"Kõige suurem üritus, mis kahjuks me olime sunnitud ära jätma, oli meie Vanalinna päevad. Ja sealt oli kokkuhoid peaaegu 230 000 eurot. Või teine, linnaelanikud olid juba harjunud, et linnavalitsus korraldab keset suve suure jaanitule. Ka selle me jätsime ära," rääkis Haukanõmm.

Lisaks küsib Kesklinn linnakassast juurde umbes miljon eurot.

"Kolmas on see, et me hoiame ka oma silmad lahti ja otsime lahendusi, et omatulu siiski natukene tagasi teha. Otsime kasvõi reklaamide osas täiendavaid tulusid," märkis linnaosavanem.

Hiljuti pöördus linnaosa Tallinna transpordiameti poole ja uuris, kas reklaampindadele võiks ruumi olla Reidi tee ääres.

"Et teatud kohtadesse, mis ei takista vaadet erinevatele olulistele kohtadele ega sega ka sadamasse liikujaid, et võiks mõned reklaamkandjad paigutada"

Transpordiameti vastus oli üsna konkreetne. "Reidi tee projekteerimisel lepiti kokku, et kauneid vaatesektoreid reklaamkandjatega ei risustata," märkis ameti juhataja Andres Harjo. Ta lisas, et Reidi teel liikleb palju välismaalasi, kelle jaoks on oluline keskenduda liiklusele. Monika Haukanõmm loodab siiski veel transpordiametiga läbi rääkida. Ühtlasi lisas ta, et kesklinnas on ka teisi võimalikke reklaamikohti.

"Näiteks kasvõi Pärnu maanteele või ka Tartu maanteele panna neid reklaamkandjaid. Neid kohti on just kus on äriruumid, et sinna neid üles panna."

Haukanõmme sõnul on tuluteenimise seisukohalt oluline ka see, et need linna ruumid, kust üürnikud lahkuvad, päriselt tühjaks ei jääks.

"Oleme toonud üüritariife allapoole. Et anda ettevõtjatele hingetõmbeaega ja tuua ka uusi inimesi vabanenud pindadele."

Kõige õnnetum olukord torkab silma Raekoja platsil. Ehkki kohvikud paistavad üsna tühjad, ütleb Haukanõmm, et äriruumide lepinguid kuigi palju üles pole öeldud. Küll on vähendatud mahtusid ja uuritud, kas mingiks perioodiks võib lepingu katkestada.

Monika Haukanõmm lisas, et ettevalmistusi tehakse ka tänavuseks pisut teistsuguseks jõuluturuks.

"Oleme arutanud, et kuidas teha sel aastal nii, et me teeme väikeseid mõnusaid nurgakesi vanalinna erinevates soppides, kus saab tagada paremini hajutatust. Et sellega natuke kompenseerida, et sellist väga-väga suurt jõuluturgu ei tule. Et siiski hoiame seda elu vanalinnas."