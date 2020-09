Järgmisel kuul lõplikult valmiv Kose-Võõbu neljarajaline teelõik on täies ulatuses tarastatud. Metsloomade teeületusteks on kolm ökodukti ja esimest korda Eestis ka kolm metsloomade teeületusala, kuhu on paigaldatud automaatne suuri ulukeid tuvastav süsteem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teed jälgivad radarid annavad looma lähenedes muutteabega märkidega autojuhttidele vastava hoiatuse ja kohustavad piirkiirust vähendama. Sarnast süsteemi kasutatakse Kanadas ja seal on see ennast igati õigustanud.

"Asja mõte ongi see, et valdvas osas teel välistada taradega uluki sattumine teele aga siis rajada spetsiaalsed kohad, tähistadas need korralikult. Avamisjärgne aeg on näidanud, et selles mõttes need ületuskohad nii-öelda töötavad väga hästi, et kohe algusest peale on loomad need väga omaks võtnud, praktiliselt iga öö toimub seal erinevate loomade ületamisi," ütles maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Salvestistelt on näha, et vähemalt osad autojuhid on samuti uue liikluskorralduse omaks võtnud, ütles Vaikmaa. Rajatud ülekäigud on kordades odavamad ökoduktidest ja nende planeerimisel on lähtutud loomade väljakujunenud liikumisteedest.

Jahimeese Seltsi juht Tõnis Korts ütles, et kuna näiteks põdrad tahavadki teed ületada maastikuga samal tasapinnal, on ülekäigud parim lahendus. "Kui me inimesed oma teid rajame, siis loomade teed on enne olemas kui meie teed, et igal juhul, me peame sellega arvestama ja see on hea, et sellega arvestatakse. Teed on kõigile ohtlikud on metsloomadele ohtlikud ja on autojuhtidele ohtlikud, nii et see õnnelik lõpptulemus eeldab kõikide koostööd," ütles ta.

Autoettevõttete liidu hinnangul on tarastadud teede puhul antud lahendus palju parem sellest, kui et ületuskohti üldse pole.

"Suhtun sellesse väga positiivselt. Metsloomad teele kindlasti tulevad ka mujal kui ainult Tartu maanteel ja kui selline elektrooniline lahendus ennast õigustab, juhid sellega harjuvad, siis ma usun, et maanteeamet on suuteline ka muudes metsloomade üle tee liikumise kohtades sama rakendust rakendama," ütles liidu direktor Villem Tori.