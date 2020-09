Alates järgmisest nädalast on need Euroopa Liidu riigid, kust Eestisse saabudes ei pea jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni Läti, Leedu, Soome, aga ka Küpros, Lichtenstein ja Vatikan. Väljastpoolt Euroopa Liitu saab Eestisse piiranguta tulla näiteks Austraaliast, Gruusiast ja Jaapanist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et turistina Eestist Soome pääsemine selgub esmaspäeval.

"Kui Eesti on üle 25 järgmise esmaspäeva seisuga, siis nädalase viivega hakkab kohalduma 28. septembrist piirang tavareisimisele, mis tähendab, et inimesed saavad küll Soome minna või edasi-tagasi käia Eesti ja Soome vahel, aga nad peavad olema karantiinis. Karantiinist, kui ka Eesti on üle 25, on vabastatud töötajad," selgitas minister.

Kuna Eesti nakatumiste arv on juba üle 25 juhtumi 100 000 elaniku kohta, tuleb edaspidi Leetu reisides jääda karantiini.

"Praeguse info järgi peaks esmaspäevast ka Leedu suunal hakkama kehtima Eestist tulijatele karantiininõue. Seda kahenädalast karantiininõuet on võimalik siis testimisega lühendada," ütles Reinsalu.

Valitsus on juba arutanud mõõdikusüsteemi, mida reisimiseks pakkusid välja Euroopa terviseamet ja Euroopa Komisjon. See koosneb mitmest komponendist, millest üks on 50 nakatumist 100 000 inimese kohta kahe nädala jooksul.

"Põhimõtteliselt niisugune mõõdikutesüsteem, kui neid kriteeriume arvesse võtta, meile sobib Aga see sihttase võiks olla väiksem. Eks nüüd ootame ära erinevate riikide tagasiside," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Aga liikmesriigid pole seni olnud eriti agarad pakutud tingimusi heaks kiitma ja valitseb suur segadus. Samas suureneb iga päevaga nakatunute arv. Esimest korda arutavad seda Euroopa Liidu välisministrid järgmisel nädalal. Reinsalu sõnul selgub siis ka enam-vähem riikide suhtumine.

"Eesti jaoks on eluliselt vajalik, me oleme huvitatud, et meie regioonis oleks meie inimestele liikumine avatud. Aga loomulikult me oleme kokkuleppest huvitatud. Ma loodan, et riigid on valmis panustama," rääkis Reinsalu.

Nagu paljudes Euroopa riikides, ei ole ka Eestis maski kandmise kohustust. Sotsiaalminister ütles, et mask on soovituslik siseruumis, kus koos palju rahvast. Samuti kõrgema nakatumisega piirkonna ühistranspordis.

"Kui minna maski kohustulikuks muutmise teed, siis tuleb otsustada, mis kvalifitseerub, Kui inimene katab kas isetehtud maskiga näo või on see tegelikult sall või muu taoline, siis kas loeme selle täidetuks. See tuleb ka juriidiliselt ja tervisealaselt läbi arutada," ütles Kiik.

Kiige sõnul võib valitsus maski kandmise kohustust edaspidi ühe võimaliku meetmena siiski veel kaaluda.