Soome loodab novembri lõpus käivitada paindlikuma piiriületuse

Soome valitsus on otsustanud, et Soomest madalama nakatumisnäitajaga riikidest saabujad peaksid pääsema üle piiri ilma igasuguste piiranguteta ning loodab uue korra jõustada novembri lõpus, ütles välisminister Pekka Haavisto.

"Me loodame, et Schengeni sisepiiride kontrollist ja reisipiirangutest võiks loobuda novembris, täpsemalt 23. novembrist alates. Siis peaks uus versioon piiriületustest kehtima hakkama ja loodetavasti novembri lõpus on see päriselt käigus," rääkis Haavisto neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul tahab valitsus, et kõik oleks üheselt arusaadav ja selge ning seepärast tuleb veel mõned üksikasjad ministeeriumide, piirivalve ja tervishoiu vahel kooskõlastada.

Haavisto kinnitusel on uus põhimõte tõesti see, et nendest riikidest, kus koroonaga nakatumise näitaja on madalam kui Soomes, saavad inimesed tulla Soome vabalt - nendelt ei nõuta negatiivseid testivastuseid.

"Praegu on seaduses veel mitmeid üksikasju, mis parlament peab heaks kiitma, aga me peame valitsuses kogu aeg meeles, et Eestist käib Soome palju inimesi tööl ja õppimas ning me teeme kõik võimaliku, et nende elu mitte häirida. Nende osas kehtib erand edasi, neid nakatumisnäit ega koroonatestidega eneseisolatsioon ei puuduta," rääkis välisminister.

Haavisto ütles ka, et kui koroona-olukord muutub ja Eesti näitajad lähevad kõrgemaks kui Soome omad, siis on vaja ilmselt lisameetmeid ja küllap peab ka piiriületamist uuesti arutama, näiteks hoolikamat piirikontrolli sadamas. "Aga me jälgime tähelepanelikult olukorda kogu Euroopas, eriti riike, kus koroona-näitajad järjest tõusevad," kinnitas ta.

Haavisto rõhutas, et Soome valitsus püüab leida lahendusi, et inimeste argielu piirangute tõttu liialt ei kannataks ja ennekõike, et Eesti ja Soome koostöö jätkuks. See on Soome välisministri sõnul tähtis nii majanduse kui perekondade seisukohast ja valitsus teeb kõik võimaliku tema sõnul, et liikumine kahe riigi vahel säiliks.

Soome kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta oli Euroopa haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse (ECDC) andmetel 54,8, Eesti 34,4.