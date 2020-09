Paljudes Euroopa riikides on koroonaviiruse tõttu kohustuslikuks tehtud maski kandmine. Kuigi kohalikele ei pruugi see meeldida, kantakse maske siiski kohusetundlikult, samas näiteks Belgiat see kõrgest haigestumusest päästnud ei ole.

Viimase kuu jooksul on kõikjal Euroopas koroonanumbrid jälle kasvama hakanud. Nii ka Belgias, kus neljapäeval registreeriti viimase nelja kuu kõrgeim haigestunute hulk - 1153 inimest. Hoolimata karmidest reeglitest on riigi nakatumisnäitaja tõusnud 93,4 peale, mis on Euroopa Komisjoni pakutud 50 pea kaks korda enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maski kandmine on Belgias sotsiaalne norm. Sellest on vabastatud ainult alla 12-aastased lapsed ning need, kes parasjagu teevad sporti või söövad restoranis.

Maski kandmisel ei küsi keegi, kas see on valge, värviline, lilleline või meditsiiniline. Peaasi, et see ees on. Need reeglid kehtivad kõikidele tavainimestest kuni kõrgete ametnikeni välja.

Samas leidub ka maskide vastaseid. Näiteks Brüsseli turumüüja Zezette, kes kannab maski asemel visiiri.

"Mu arst ütles, et viis, kuidas maske praegu kantakse, on mõeldud teiste haiguste vastu, sest viiruse jaoks on neis liiga suured augud. Samuti peaks maski ette panema kuni neljaks tunniks ning seda ei tohi puutuda, sest vastasel korral tuleb seda vahetada, et see puhas oleks," selgitas loodustoodete müüja Zezette.

Maskide vastu on ka lihamüüja Emma, kuid sellegi poolest selle kandmisest ta loobunud pole.

"Ma ei arva, et see on olukorra lahendamiseks parim moodus, sest see on viirus. Gripp on ka viirus, aga selle jaoks me ei pea maski kandma. Ma arvan, et on veidi ülereageeritud, aga kes teab," sõnas ta.

Zezette'i sõnul on koroonaviirusel olnud turule tohutu mõju, sest paljud inimesed sinna enam ei tule ning uued reeglid piiravad müüki.

"Mu naaber 20 meetri kauguselt, kes müüs juurvilju, ei tule enam turule. Koht on liiga kallis ja müügitulu läheb alla. Teine, kes kreppe teeb, müüb oma koha maha," rääkis ta.