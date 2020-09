"Mõnes liikmesriigis on olukord juba hullem kui märtsis tipu ajal. See annab põhjust muretsemiseks," märkis Kyriakides. "Kõik liikmesriigid peavad rakendama viivitamatult ja uue võimaliku puhangu esimeste märkide ilmnedes õigeaegselt kõik meetmed," rõhutas ta. "See võib olla meie viimane võimalus, et hoida ära kevadiste sündmuste kordumine," leidis volinik.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) teatas neljapäeval, et seitsmes EL-i – Hispaanias, Rumeenias, Bulgaarias, Horvaatias, Ungaris, Tšehhis ja Maltal – teeb muret koroonasurmade arvu kasv ja neis riikides on tõusnud haiglaravi vajavate ja tõsiste haigusjuhtumite hulk.

"See tähendab, et rakendatud kontrollimeetmed ei ole olnud piisavalt tõhusad või ei ole neid jõustatud või järgitud, nagu oleks pidanud," tõdes volinik.

Kyriakides, kes tervishoiuvolinikuna on püüdnud koordineerida EL-i liikmeriikide vastust koroonapuhangule, rõhutas, et riigid ei tohi kaotada valvsust. "Kuna mõnes riigis on nakatumiste arv suurem kui oli kriisi tipphetkel märtsis, siis on ilmselge, et kriis ei ole möödas. Kätte on jõudnud otsustav hetk," rääkis ta.

"Me ei tohi valvsust kaotada. See kriis ei ole möödas. Enamgi veel: talv on aeg, mil on rohkem hingamisteede haigusi, seal hulgas hooajalist grippi," rõhutas ta.

Voliniku hinnangul ei saa nakatumiste kasvu seletada ainult suurema testimisega. Ohutusmeetmete eiramine on tema hinnangul esmane nakatumiste kasvu põhjus, leidis ta.

"Täna oleme siin, et kutsuda kõiki üles tegutsema otsustavalt, see võib olla meie viimane võimalus hoida ära eelmise kevade levik," hoiatas Kyriakides.

Ta rõhutas, et liikmesriigid peavad võitlema ka viiruse kohta leviva väärinfo vastu ja püüdma mõjutada noori loobuma protestidest ja vandenõuteooriatest.

Tegutseda tuleb kiiresti, hoiatas ta, sest nii on ehk võimalik vältida riikide täielikku sulgemist, mis annab hoobi nii majandusele, haridusele kui inimeste vaimsele tervisele.

ECDC direktor Andrea Ammon ütles neljapäeval, et nii kaua, kuni ei ole kasutada efektiivset koroonavaktsiini, jäävad kõige tõhusamateks meetmeteks nakatunute kiire väljaselgitamine, testimine ja karantiin ning kõige ohustatumate inimeste kaitsmine. "Pandeemia on kaugel lõppemisest ja meie ei tohi kaotada valvsust," ütles Ammon, kelle sõnul põhjustab just valvsuse kadumine koroonaviiruse leviku kasvu.

ECDC juhi sõnul on suur osa nakatunutest noored ja keskealised inimesed vanuses 15-49 eluaastat. Raskete juhtumite hulk neis rühmades on samas madalam kui vanemates vanuserühmades, kuid noorte suurem nakatumine ohustab just riskirühmade inimesi, märkis Ammon.