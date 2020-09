Võrumaa koolid ja lasteaiad suurendavad mahetoidu osakaalu

Meremäe kool on otsustanud tulevikus varustada kooli kööki kohaliku mahetoiduga, et seeläbi muuta laste koolilõuna ka tervislikumaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mahetoidu kokkuleppe allakirjutamisel tõdesid Võrumaa omavalituste juhid, et algatus kohaliku mahetoidu jõudmisel koolilaste lõunalauale on tulnud just lastevanemate poolt.

Nii on ka Rõuges lapsevanemad seisnud laste tervislikuma koolilõuna eest juba aastaid.

"Söök ei ole lihtsalt toit. Selles on nii palju enamat, lisaks need väärtused, mis toit tegelikult endas kannab. Mind isiklikult huvitab, et ka 50 aasta pärast oleks meie lastel võimalik siin väga heas keskkonnas elada, et oleks puhas põhjavesi, viljakas muld ja puhas õhk," rääkis Britt Vaher.

Kohaliku mahetoidu osakaalu suurendamine koolilõunas annab võimaluse võikeettevõtjatele oma toodangut müüa ning vähendada kulutusi transpordile.

"Me arvame, et see toetab kohalikku ettevõtlust ehk kohalikud ettevõtjad saavad kindluse, et nad saavad oma tooraine võimalikult tootmiskohale lähedal ära anda. Siis lühenevad ka tarneahelad ja läbi selle, ma arvan, täidame Euroopa rohekokkuleppe eesmärke, mis on võimalikult säästlik tarbimine," rääkis Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

"Just mahetoidu jõudmisel meie lasteasutustesse, koolidesse ja lasteaedadesse, põhiküsimus on see, et kust seda toitu kätte saada. Läbi selle kokkuleppe me anname võib-olla toidutootjatele julgema sõnumi, et ka avatud sektor seda toetab ja tänu sellele julgevad nemad oma tootmist paremini planeerida," ütles Võru linnapea Anti Allas.

Meremäe kooli näitel jõuab kokkuleppe jõustumisel mahetoit ka teistesse asutustesse, mida kooli söökla teenindab.

"Meie kooli söökla toitlustada on ka lasteaed ja ka kohalik hooldekodu ja tegelikult on see elementaarne, et kõik tahavad tervislikult süüa, vanusest kaks kuni 92," sõnas Meremäe kooli direktor Fee Tamm.