Koolitoidupakkide soovijate suur hulk Tallinnas on tekitanud tarneraskused

Viimaste nädalate andmed näitavad toidupaki soovijate arvu kasvu: kui 8.–12. märtsi nädalal jagati 18 720 toidupakki, siis 15.–19. märtsi nädalal jagati 29 800 toidupakki ning eelmisel nädalal ligi 30 440 toidupakki. Käesoleval nädala oli kolmapäeva seisuga jagatud juba ligi 25 400 toidupakki, ütles ERR-ile Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

Linn ei sea toidupaki saajatele mingeid piiranguid, tasuta koolitoidu saab tellida iga õpilane.

"Tallinnas on kõigile õpilastele tagatud tasuta koolilõuna ning ka koolitoidu pakke võimaldab linn kõigile soovijatele, me ei hinda paki vajadust pere sissetuleku või muu kriteeriumi alusel. Toidupaki soovist tuleb vaid koolile teada anda, et toidupakke saaks komplekteerida õiges koguses," lausus Pajula.

Ligikaudu 30 000 toidupakki nädalas on suur kogus ning paneb proovile ka tarnijate võimed. Osa Tallinna koole on lapsevanematele teada andnud, et mõned toiduained tuleb asendada, sest pakkide koostajad on teada andnud, et tekkinud on tarneraskused. Näiteks Merivälja kool teatas, et teatud toodete osas võivad aprillis tekkida tarneraskused ja seetõttu võib olla vajadus asendada ettenähtud tooted alternatiividega.

Pajula sõnul võib tekkinud olukorrast aru saada. "Niivõrd suurtes kogustes toidupakkide komplekteerimine on väljakutseks nii toitlustajale kui ka tarnijale. Kindlasti on neil olnud ka raskusi – näiteks purgisuppide kogustega, kergesti riknevate – näiteks puuviljad – ning jahutamist vajavate toodete, näiteks piimatoodete säilitamisega," lausus ta.

Pajula sõnul on õnneks enamik koolitoitlustajaid ülesandega hakkama saanud ning kui on tekkinud takistusi, on koostöös haridusameti ja teiste toitlustajatega leitud lahendused.

"Toitlustajatel on lubatud asendada mõni toiduaine teise samaväärsega – näiteks eri tootjate purgisupid, kohupiimad, leivad – ning seetõttu on toidupakid siiski kokkulepitud nimekirjade põhjal saanud komplekteeritud," ütles Pajula.

Tallinn teatas eelmisel nädalal, et õpilased hakkavad saama senisest rikkalikumaid toidupakke, kuhu viie koolilõuna asemel on komplekteeritud kaheksa päeva toiduained. Lisatud on nii puu- ja köögivilju, teraviljatooteid, piimatooteid kui ka teisi toiduaineid.

Toidupakkide koostamine toimub koolitoitlustajatega sõlmitud lepingute järgi, kus koolilõuna maksumus on 1,34 eurot päevas. Toidupakke jagatakse igal nädalal.

Toitlustajatel tuleb lähtuda haridusameti spetsialistide soovitatud toiduainete nimekirjast, et toidupakkide sisu oleks ühtlane kõigis linna koolides. Igal nädalal on toidupakis erinevusi, kuid peamised toiduainete grupid on alati esindatud.