Lääne-Eesti kokad selgitavad omavahel välja parima

Võistlusel osalevad kokad peavad kasutama oma roogades lesta, lammast ja kohalikke marju. Hiiumaa kokad tulid näiteks mõttele, et lestaga võib täita pillirookõrre, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Koduväljaku eelist võib-olla nii väga palju ei ole, ettevalmistuse osa on olnud kõigil võrdne. Kes siis Läänemaa, kes siis Saaremaal oma asju on ette valmistanud. Siin meil on ikkagi kõigil võrdsed eelised ja me oleme kõik üksteisele abiks ja toetame," rääkis Hiiumaa esindaja Erlis Schönberg.

Saaremaa eest võistlevad kokad Ekke Paul ja Sirkka Pintmann on tegelikult hoopis saarlaste naabrid.

"Muhu kokkade tiim päästab ikka Saaremaa au ära sellepärast, et Saaremaad polnud väljas ja mis meil muud üle jäi," selgitas Sirkka Pintmann.

Võistlust ei saa jätta Hiiumaa ja Saaremaa omavaheliseks arveteklaarimiseks. Läänemaa kokk Kerlin Ledis rääkis "Aktuaalsele kaamerale", mis on kohaliku tooraine eelised.

"Kindlasti värskus, kohalikud ja tuttavad maitsed ja ka see, et saab kohalikke toetada."

Reedene võistlus on osa hiidlaste uuest ettevõtmisest nimega Vananaistesuvi, millega loodetakse pikendada saare turismihooaega.

"Terve septembri on Hiiumaa siis avatud. Kõik on nii nagu suvel või isegi veel parem. Metsad on täis marju ja seeni, meri täis lesta,. Tule ja naudi," rääkis Vananaistesuve korraldaja Ly Johansen.

Milline Lääne-Eesti maakond võib tulevikus uhkustada, et just neil on kõige maitsvamad road, selgub reede hilisõhtul.