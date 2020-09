USA: sanktsioonid Iraani vastu on taas jõus

USA kuulutas laupäeval ühepoolselt, et sanktsioonid Iraani vastu on taas jõus ning lubas karistada nende rikkujaid.

"Täna naasevad Ühendriigid sisuliselt kõigi varem tühistatud Iraani Islamivabariigi vastaste ÜRO sanktsioonide juurde," on öeldud USA välisministri Mike Pompeo avalduses.

Tema sõnul rakenduvad meetmed taas alates kella kaheksast õhtul Washingtoni aja järgi (Eesti aja järgi esmaspäeval kell 03.00).

USA presidendi Donald Trumpi valitsus on ähvardanud tagajärgedega iga ÜRO liikmesriiki, mis sanktsioone ei täida, kuigi on ise üks väheseid riike maailmas, mis usub need olevat jõus.

Washingtoni hinnangul tõrksad on silmitsi märkimisväärse ohuga – neile võidakse keelata juurdepääs USA finantssüsteemile ja turgudele.

Pompeo lubas rikkujatele ette nähtud meetmed teatavaks teha lähipäevil. Võimalik, et Trump avalikustab need teisipäeval oma kõnes ÜRO Peaassambleel.

Samas on Washington selles küsimuses peaaegu üksi, mitte ainult Hiina ja Venemaa, vaid ka USA liitlased Euroopas on Ühendriikide väited kahtluse alla seadnud.

"Igasugustel otsustel või sammudel, mis on tehtud (sanktsioonide) taaskehtestamise eesmärgiga, ei oleks õiguslikku jõudu," märkisid Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa reedel julgeolekunõukogule saadetud ühiskirjas.

Ameeriklased mõistavad ka ise, et nende väited on valed, lausus laupäeval Iraani välisminister Javad Zarif.

Augustis tabas Trumpi administratsiooni Julgeolekunõukogus lüüasaamine, kui nad püüdsid pikendada oktoobris lõppevat tavarelvade embargot Teheranile.

Pompeo süüdistas tavatult teravalt Prantsusmaad, Suurbritanniat ja Saksamaad ajatollade poolele asumises ning 20. augustil teatas kõigi sanktsioonide taaskehtestamise protseduuri alustamisest.

Sanktsioonid tühistati 2015. aastal, kui Iraan allkirjastas rahvusvahelise kokkuleppe, milles kohustus kärpima oma tuumategevust sanktsioonide leevendamise ja muude hüvede vastu. Kuid Trump nimetas oma eelkäija Barack Obama läbi räägitud lepet ebapiisavaks ja viis Ühendriigid 2018. aastal sellest välja. Seejärel aga uuendas ja isegi karmistas Washington kahepoolseid sanktsioone.

Praegu kinnitab USA, et on endiselt tuumaleppe osaline, kuid vaid selleks, et saaks aktiveerida nõndanimetatud snapback võimalust sanktsioonide taaskehtestamiseks. Pea kõik Julgeolekunõukogu ülejäänud liikmed on Washingtoni seesuguse õigusliku pirueti võimalikkuse suhtes eitaval seisukohal.