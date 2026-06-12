Pakistan: USA ja Iraani rahukokkuleppe lõplikus tekstis on kokku lepitud

USA ja Iraani rahukokkuleppe lõplikus tekstis on kokku lepitud, teatas reedel Pakistani peaminister Shehbaz Sharif.

"Me saame kinnitada, et rahulepingu lõplik, kokkulepitud tekst on saavutatud ning Pakistan teeb nüüd mõlema poolega tihedat koostööd järgmiste sammude lõpuleviimiseks," postitas Sharif X-ile.

Iraani meedia avaldas varem 14-punktilise kava. Selle kohaselt peaksid Ühendriigid ja liitlased maksma Iraanile sõjas tekitatud kahjude eest reparatsioone ning esitama vähemalt 300 miljardi dollari suuruse Iraani ülesehitamise kava.

Trump teatas seejärel, et Iraani esitatud versioon leppest ei vasta tõele.

"Tingimustel, mille Iraan lekkis avalikkusele, ei ole kirjalikult kokku lepitud tingimustega mitte mingit pistmist. Nende puhul ei ole võimalik rääkida heas usus läbirääkimiste pidamisest," teatas Trump.

Ka USA asepresident J. D. Vance, kes peaks väidetavalt rahulepingule alla kirjutama, kordas Trumpi kriitikat ja lükkas Iraani väited tagasi.

Teheran ise on andnud kokkuleppe kohta vastakaid signaale. Iraani läbirääkimisdelegatsioonile lähedal seisev allikas ütles uudisteagentuurile Fars, et kõnelused jätkuvad ning lõplikku kokkulepet ei ole seni saavutatud. Allikas lükkas tagasi ka väited, et leping allkirjastatakse pühapäeval Genfis.

Islamiriigi välisminister Abbas Araghchi ütles aga reedel, Iraan ja USA pole kunagi olnud nii lähedal kokkuleppele sõja lõpetamises Lähis-Idas.