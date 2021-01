Iraani välisministri sõnul plaanib Iisrael USA-d Lähis-Idas sõtta tõmmata

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ütles, et Iisrael plaanib USA-d Lähis-Idas sõtta tõmmata.

Zarif kutsus USA presidenti Donald Trumpi üles mitte kukkuma Iisraeli planeeritavasse lõksu. Välisminister hoiatas, et Iisraeli agendid kavandavad rünnakuid Iraagis paiknevate USA üksuste vastu, et tõmmata suurriik sõtta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Zarif tegi hoiatuse kindral Qassem Soleimani tapmise aastapäeval. USA tappis droonirünnakus Iraani eliitväe juhi Soleimani aasta tagasi Iraagis.

Eliitväeüksuse uus juht Esmail Ghaani kinnitas, et Iraan on valmis rünnakule vastama.

"Vastame vaenlase igale tegevusele palju tugevama vastava löögiga. See on tõestatud mitu korda ja kordame seda täna jälle, et vaenlane ei saaks teha, mida iganes ta tahab," sõnas ka Iraani revolutsioonilise kaardiväe kindral Hossein Salami.