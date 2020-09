Kui siiamaani on Ruhnu valla elanikud kütust saanud vallale kuuluvast väiketanklast, siis nüüd on vald teinud riigile ettepaneku saada raha nõuetele vastava tankla väljaehitamiseks, millesse tooks kütust erafirmadest kütuseoperaatorid.

Ruhnu vallavanem Andre Nõu kirjutab pöördumises peaministrile, et vedelkütus on seadustest lähtuvalt elutähtis teenus ning oluline on tagada selle kättesaadavus.

Nõu toob välja, et lisaks kohalikele elanikele ja suvitajatele vajaks saarel kütust näiteks PERH-i hallatavad kiirabiautod, kohalik diiselelektrijaam, kaitseliit ja vabatahtlik päästeselts.

Vallavanem ütles ERR-ile, et praegu on kütust saarele transporditud liinilaev Runöga mandrilt või Saaremaalt laevadega Panda ja Amalie.

"Runö võtab peale maksimaalselt viis tonni kaupa ja kütust me toome ohtlike veoste reisidel /---/, kuskil kaks kuni kolm korda laevahooaja jooksul," selgitas Nõu.

Vallavanem teeb aga ettepaneku rajada uus tankla kohalikku Ringsu sadamasse, kus kütust saaksid kasutada ka laevad.

Lisaks on vald rääkinud kütuseoperaatoritega, kes ei pea majanduslikult mõistlikuks tankla väljaehitamist oma rahaga. Samas on kütuseoperaatorid öelnud, et väljaehitatud tanklasse oleks nad valmis kütust tarnima.

"Kütuse vedu saarele, järgides ohutustehnilisi tingimusi, saab toimuda laev Amaliega Pärnu-Ruhnu suunal. Laevale mahub 20-tonnine kütuseauto 15 000 liitri kütusega (näiteks 5000 liitrit bensiini, 5000 liitrit diislit, 5000 liitrit põllumajanduslikku diislit). Reisid toimuksid saarele maikuus, mis tagab suvise kütusetarbimise ja teine reis septembrikuus, mis tagab talvise vajaduse," kirjutab Nõu ühe võimaliku lahendusena.

Nõu täpsustas, et praegu töötav tankla ei asu sadamas, vaid külaserval.