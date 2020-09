28. septembrist saavad Soome piiranguteta sõita üksnes need, kellel on Soomes töökoht, ülejäänutel tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Nakkusnäitajad on Eestis ja Soomes väga erinevad, seetõttu on ka oodata muudatusi Soome reisimisel. Välisminister Urmas Reinsalu selgituse järgi võetakse selle esmaspäeva seisuga nakatumisnäit, mis Eestis on üle 25 ning nädalaajalise viitega ehk 28. septembrist (k.a.) hakkab kehtima uus kord.

"See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta. Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida," rääkis Reinsalu ERR-ile.

Sama kehtib ka Soome kodanikele, kes käivad vahepeal Eestis ja tahavad siis Soome tagasi minna. "See kindlasti avaldab negatiivset mõju turismile," nentis Reinsalu.

Oktoobris kavatseb Soome rakendada ka sellist süsteemi, kus testimisega on võimalik eneseisolatsiooni alt vabaneda. Selle süsteemi detailid on veel väljatöötamisel.

Soome pole ametlikult ülalkirjeldatud korrast teatanud.

Eesti haigestumusnäitaja 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul on esmaspäevase seisuga 30,85. 25 piiri on ületanud ka Soome naabrid Rootsi ja Norra.