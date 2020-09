Ma alustan tavainimese jaoks kõige põletavamal teemal: kas Soome peaminister tunnistas, et esmaspäevast peavad Soomes jääma karantiini kõik Eestist, Rootsist ja Norrast tulevad inimesed, välja arvatud töö- ja hädavajadusreise tegevad inimesed? Soome valitsus teeb neljapäeval vastava otsuse ära?

Eesti jaoks oli oluline, et kahe riigi vaheline turism taastus kevadsuvel, kuid nüüd seis Eesti ja Soome vahel muutub. Soome valitsus langetab vastava otsuse homme. Alates esmaspäevast ei saa kahe riigi vahel turistid liigelda, küll säilib kaubavahetus ja inimesed, kes töötavad kahel pool lahte, saavad edasi liigelda.

Ma käisin teisipäeva pärastlõunal tööasjus siseministeeriumis, mis asub Tallinna vanalinnas. Kell neli pärastlõunal valitses vanalinnas täielik vaikus, enamik poode Pikal tänaval oli suletud, kohvikud ja retoranid olid pimeduses. Olukord muutub täiesti võrreldavaks kevadega, kui Soome turistid esmaspäevast kaovad. Kas hotellid ja teised ettevõtted, mis elatuvad turismist, võivad loota ikkagi mingisugusele palgatoetusele?

Kindlasti anname riigi poolt nii suure toe majandusele kui võimalik, aga hoida teadmata aeg mitmeid sektoreid palgatoetuste abil üleval nagu kevadel, see ei ole lihtsalt võimalik. See oli efektiivne meede, kuid ka väga kallis. Sarnaseid toetusi kindlasti tulema ei saa.

Te pidite Stockholmi lendama ümberistumisega, kuna teie enda valitus on keelanud Tallinnast otselennud Rootsi, riiki, kus praegu on koroonaviiruse nakatumismäär madalam kui Eestis. Kas selle igapäevasuhtlust segava otsuse suudab valitsus sellelel nädalal ümber vaadata?

Meie lendasime ühe lennukiga Soome ja sealt teise lennukiga edasi Stockholmi. Sellega ma olen täiesti päri, et lendude piirangud tuleb üle vaadata. Kui me vaatame Helsingi ja Riia lennujaamu, siis seal sisuliselt mingeid piiranguid teistesse riikidesse lendamisel ei ole.

Kas suudate selle nädala jooksul piirangud tühistada või jääb see järgmisesse nädalasse?

Arutame nii kiiresti kui võimalik. Kõik need päevad oleme arutanud riigieelarve kokkupanekut ja riigieelarve strateegia dokumente.

Kas nendest riikidest tulijatele, kus on madalm nakatumismäär kui Eestis, peaks üldse inimeste isolatsiooni kehtestama? Sotsiaalminister Tanel Kiik toetab isolatsiooni mahavõtmist.

Selline suhtumine ja sisu on väga loogiline ning mõistlik. Eile me seda korra arutasime, kindlasti lähiajal peaks ka selles suhtes otsuse tegema.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving usub, et Ida-Virumaal, kus nakatumisnäitaja on kõrge, peaks kohustama inimesi avalikes ruumides maske kandma. Kas valitsus on arutanud kriitilistes piirkondades maksikohustuse sisseseadmist?

Suhtumine maskikandmise kohustusse on ka teadlaste vahel olnud väga erinev. Ka teadusnõukojas on suhtumine erinev. On neid, kes ütlevad, et maske tuleks igal juhul kanda ja on ka neid, kes ütlevad, et maskidest ei ole kasu. Ma ise arvan, et maske on mõistlik kanda avalikes siseruumides, näiteks kinos või teatris, kaubanduskeskuses. Ja muidugi ühistranspordis. Aga see on soovituslik, kohustusliku kandmise otsust ei ole Eesti langetanud.