"[Urmas Reinsalu] on asju õiges suunas tõlgendanud," kinnitas Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä Soome rahvusringhäälingule Yle.

ERR-ile märkis Pimiä, et töö- ja ametisõite ning erinevaid perekondlikke käike reisimispiirang ja eneseisolatsioon ei puuduta. Tavaturistina Eesti elanikud aga Soomes siseministeeriumi ettepaneku kohaselt enam esmaspäevast Soome ei saa. Niisiis eksis Reinsalu selle suhtes.

Soome valitsus otsustab siseministeeriumi ettepaneku üle neljapäeval.

Soome siseminister Maria Ohisalo ise oli Ilta-Sanomatega vesteldes veidi umbmäärasem ja sõnas, et "paistab nii, et reisipiirangud Eestist tulevatele turistidele tulevad".

Urmas Reinsalu ütles esmaspäeval ERR-ile, et 28. septembrist saavad Soome piiranguteta sõita üksnes need, kellel on Soomes töökoht.

"See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta. Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida," rääkis Reinsalu.

Selle peale teatasid mitmed Soome väljaanded eesotsas Helsingin Sanomatega, et Eesti välisminister on Soome piiranguid valesti tõlgendanud.