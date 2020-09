Soomlastele tuli Reinsalu karantiiniväide üllatusena

Kuigi Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles esmaspäeval, et 28. septembrist saavad Soome piiranguteta sõita üksnes need, kellel on Soomes töökoht, pole Soome valitsus seni seda kinnitanud.

"See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta. Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida," rääkis Reinsalu ERR-ile.

Helsingin Sanomat märkis, et Reinsalu avaldus on kummaline, arvestades, et Soome valitsus pole oma otsusest teatanud. Lisaks märgitakse, et Reinsalu ei võtnud arvesse kõiki leevendusi, mida Soome valitsus on üle lahe reisimiseks teinud. Näiteks saaks Soome teha Eestist tšarter- ja grupireise ka siis, kui Eestis nakatumisnäitaja ulatub üle 25, kui reisi pikkuseks on maksimaalselt 72 tundi.

Soome ametkonnad on ajalehe teatel rõhutanud, et mingit uut otsust ei ole tehtud. Siseministeerium valmistab ette reisipiirangute võimalikke muutusi ja Soome valitsus arutab neid tõenäoliselt neljapäeval. Arutamisele tuleb, kui jäigalt hakatakse järgima varem seatud nakatumisnäitajat ehk 25 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul.

Ka Iltalehti märgib, et Reinsalu sõnavõtt tuli soomlastele üllatusena, sest Soome terviseameti jaoks on Eesti endiselt nii-öelda roheliste riikide hulgas ehk reisipiiranguid ei rakendata.