Jalgpalli liit soovib kolmandate riikide rahvuskoondistele erisust

"Eesti on hetkel ainus riik Euroopas, kes pole loonud oma rahvuskoondisele võimalust (nn koridori) mängimaks kõiki kodumänge oma koduriigis, kusjuures mängude toimumine toetab ka turismisektorit," kirjutas EJL-i president Aivar Pohlak peaminister Jüri Ratasele ja kultuuriminister Tõnis Lukasele.

Pohlak märgib, et EJL-ile tähendaks nelja koondisemängu pidamine välismaal ligi 200 000 euro suurust lisakulu, mis sisaldab tellimuslende, staadionite renti, kallemaid teleülekandeid, majutust, transporti ja mängude korralduskulusid.

Pohlak märgib, et kui koondisemängud saaksid toimuda Eestis, siis toimuvad kõik mängud üle-euroopalist ranget koroonaviiruse vastase võitlemise juhendit järgides, mis tähendab kõigile koondistele reisimist tellimuslennuga, ööbimist neljatärnihotellis eraldatud korrusel, liikumist ainult marsruudil lennujaam-hotell-staadion, näomaski kandmist kõigis avalikus ruumis viimise hetkedel jms. Mängud peetakse ka pealtvaatajateta.

Lisaks on staadionid jaotatud tsoonideks, kus delegatsioonidega kokkupuutuvate isikute arv on viidud miinimumini. Võistkonnad saabuvad Eestisse mängueelsel päeval ja lahkuvad koheselt mängujärgselt ehk Eestis viibimise periood on maksimaalselt 48 tundi.

"Kõik Eestisse teistest kui ka kolmandatest riikidest saabuvad delegatsioonid on hiljemalt 48 tundi enne Eestisse väljalendu läbinud Synlabi poolt COVID-19 testitud ja läbivad kordustestimise Eestisse saabudes. COVID-19 testimist koostöös Synlabiga korraldab UEFA, kes edestab kõik andmed. Ühegi positiivse testi andnud inimese kaasamine mängu või selle korraldamisse ei ole võimalik," märkis Pohlak.

Mänge, millele EJL soovib valitsuselt lühiajalise sisenemise erisust, on neli. Neist kaks on meeste rahvuskoondise mängud 11. oktoobril Eesti vs Põhja-Makedoonia (Tallinnas A. Le Coq Arenal) ja 14. oktoobril Eesti vs Armeenia (Tallinnas A. Le Coq Arenal). Üks mäng on 13. oktoobril Eesti U21 koondise mäng Serbiaga (Pärnu rannastaadionil). Lisaks veel naiste rahvuskoondise mäng 27. novembril Türgiga (Tallinnas A. Le Coq Arenal).

Pohlak palub valitsusel otsusega kiirustada, sest Eesti Jalgpalli Liit peab andma UEFA-le Eesti koondiste järgmiste mängude toimumiskoha teada hiljemalt 24. septembril ehk selle nädala neljapäeval.

EJL, aga ka Venemaa võistkondadega mängiv Eesti tugevaim klubikorvpalli võistkond Kalev/Cramo on korduvalt palunud valitsuselt erisust kolmandatest riikidest pärit koondistele või võistkondadele, kuid seni on see jäänud EKRE ja eriti tema juhist rahandusministri Martin Helme vastuseisu taha. Helme ise pole soovinud oma vastuseisu ERR-ile kommenteerida.