Lätis tuli ööpäevaga juurde 34 uut koroonadiagnoosi, Soomes 149

Läti puhul on tegu kõrgeima näitajaga alates 3. aprillist, mil registreeriti 35 COVID-19 juhtu, teatas Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskus. 24 nakatunut on COVID-19 haigete lähikontaktsed. Nende seas on 19 inimest, kes töötavad ühes toiduainetetööstuse firmas.

Kaheksa nakatunut naasis välismaalt, seal hulgas Venemaalt, Türgist ja USA-st. Kahe inimese nakkusallikas on selgitamisel.

Lätis on kinnitust leidnud ühtekokku 1560 inimese nakatumine koroonaviirusesse, COVID-19 on nõudnud 36 elu. Haigusest on tervenenud 1248 inimest.

Läti haiglates on praegu ravil kümme COVID-19 patsienti.

Soomes on viimase kahe nädala jooksul registreeritud 858 nakkusjuhtu, mida on 502 võrra rohkem kui eelnenud kahel nädalal, mil neid oli 356.

Viimase seitsme päevaga on lisandunud 470 tuvastatud nakatumist.

Soomes on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 9195 inimest, COVID-19 tõttu on surnud 341.

Helsingin Sanomate andmetel on 14 päeva haigestumusnäitaja 100 000 inimese kohta 15,5.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 45 inimese nakatumine koroonaviirusesse, millega haigestunute koguarv kerkis 3859-ni, teatas teisipäeva hommikul tervishoiuministeerium.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 87 inimest, veel 18 koroonahaiget suri teistel põhjustel.

Praegu on Leedus 1529 aktiivset nakkusjuhtu. COVID-19-st on tervenenud 2225 inimest.

Eneseisolatsioonis on 15 491 inimest.