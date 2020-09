Koroonavastaste meetmete karmistamist pooldab kolmandik inimestest

30 protsenti Eesti inimestest leiab, et terav kriis on möödas, kuid peab säilitama valvsust ja järgima ohutusabinõusid ning kaks protsenti usub kriisi täielikku möödumist.

Kümnendik elanikest, keskmisest sagedamini 35-49-aastased ning teistest rahvustest Eesti elanikud, on seisukohal, et olukord polegi kriitiline olnud ning sellele on üle reageeritud. Keskmisest kõrgem aga on ohutunnetus viiruse leviku osas vanuserühmas 65+ ning eestlaste seas.

Kõrge nakkusohuga riikidest saabunutele karantiini kehtestamist peab vajalikuks 86, piiranguid meelelahutusasutustele 88, piiranguid sise- ja väliüritustele 82 protsenti inimestest.

Alkoholi müügipiiranguid baarides ja restoranides toetab 64 protsenti elanikest. Vastuseis alkoholi müügipiirangutele on erinevate Eesti regioonide võrdluses kõrgeim Tallinnas.

Inimeste hulk, kes soovivad meetmete karmistamist, kasvab. Kui veel juulis pooldas kehtivate meetmete karmistamist 16, siis augustis juba 29 ning septembris 34 protsenti elanikest. Eestlased toetavad meetmete karmistamist pisut sagedamini kui teistest rahvustest Eesti elanikud.

"Kuna eakad on riskirühmaks, kellel koroonahaigus võib kulgeda raskemalt, on nende kõrgem ohutunnetus ning hoolsus meetmete järgmisel mõistetav," kommenteeris tulemusi Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu. "Mõned esimestest juulikuistest koroonakolletest asusid Tartus, mistõttu Lõuna-Eesti elanike ohutunnetus viiruse leviku suhtes kasvas juba augustis."

Kõige levinum meede, mida viiruse leviku piiramiseks rakendatakse, on käte hügieeni eest hoolitsemine. Maskide kandmine on võrreldes augustiga küll kasvanud (9 protsendilt 16 protsendile), kuid tervikuna siiski veel vähelevinud.

44 protsendi Eesti inimeste sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud nende enda või nende perekonna sissetulekuid (augustis 49 protsenti). Keskmisest sagedamini puudutab sissetulekute vähenemine 35-64-aastasi ja ametialase staatuse järgi oskustöölisi.