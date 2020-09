Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene ütles, et Soome riik toetab hanke korras Turu-Stockholmi laevaliini jätkumist, ent Tallinna-Helsingi liini hanget veel välja kuulutatud ei ole.

"Selge on see, et ainult kaubaveoga on reisilaevade opereerimine majanduslikult kahjulik ja operaatoreid on siin Tallinna-Helsingi vahel mitu. Kõik kindlasti toetust loodavad, aga tänaseks veel ei ole Tallinna-Helsingi vahel konkreetseid meetmeid välja pakutud," nentis Nõgene.

Tallink jätkab Tallinna-Stockholmi ja Riia-Stockholmi liinidel sõitmist kord nädalas.

"Helsingi-Stockholmi vahet reise ei toimu ja me ei alusta seal ilmselt niipea," ütles Nõgene.

Turu-Stockholmi hange näeb kaubaveo kõrval ette võimekust ka reisijatevedu korraldada. Kes ja mitme laevaga liini teenindama saavad hakata, sõltub juba hanke tulemustest, mis peaks selguma 20. oktoobriks. Seni jätkab Tallink Turu-Stockholmi vahel sõitmist tavapärase graafiku alusel.

Valitsuse otsusega laevandussektorile eraldatud laenust esimene osamakse on ettevõteteni juba jõudnud. Lisaks on plaan viia merenduses töötavate inimeste maksusteem muuta sarnasemaks Läti, Soome ja Rootsiga, kuid see määrus pole veel jõustunud.

Lisaks peaksid kaubalaevandusega tegelevad ettevõtted saama riigikogus aprillis heaks kiidetud otsusega kokku 20 miljonit eurot selle tegevuse kahjumlikkuse kompenseerimiseks, kuid ka seda raha ei ole veel välja makstud.