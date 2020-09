Läti on reedest ainuke riik Euroopas, kus nakatumisnäitaja on alla 16

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) reedelõunastel andmetel on Läti ainus riik Euroopas, mille viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on alla 16, mis oli paljude riikide (sh Läti enda) reisipiirangute piiriks.

Läti nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli reedel ECDC andmetel 7,6.

Üle 16 on vastav näitaja nüüd ka Soomes (16,5) ja Küprosel (16,7).

Eesti nakatumisnäitaja oli reedese seisuga ECDC andmetel 35,9 (meie enda terviseameti andmetel 36,57).

Alla 50 (mis on Euroopa Komisjoni soovitatud uus reisimispiirangute piir) on see näitaja veel Lichtensteinil (20,8), Poolal (27,3), Saksamaal (28,2), Bulgaarial (28,2), Norral (28,7), Leedul (31,2), Itaalial (35,0), Rootsil (38,8), Kreekal (38,9), Slovakkial (47,8).

Euroopa kõrgeimad nakatumisnäitajad on Hispaanias (319,7), Tšehhis (243,8), Prantsusmaal (213,8).

Üle 100 on nakatumisnäitaja ka Luksemburgis (174,3), Belgias (146,7), Hollandis (142,3), Maltal (140,4), Ungaris (122,1), Austrias (110,6), Taanis (103,2).

50 ja 100 vahele mahuvad Island (99,4), Rumeenia (94,6), Portugal (87,9), Ühendkuningriik (87,4), Iirimaa (74,1), Sloveenia (68,6), Horvaatia (65,1).

Kuigi meie nakatumisnäitaja on viimasel kuul stabiilselt kerkinud, on see näitaja siiski madalam kui Euroopas keskmine. Kümnes Euroopa riigis on nakatumisnäitaja Eestist madalam ja 20 riigis kõrgem.