Ööpäevaga lisandus 42 uut koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 16 inimesel, teatas terviseamet. Ida-Virumaale laekus 11 uut positiivset testi tulemust, Võrumaale üheksa, Tartumaale kaks, Järvamaale üks, Põlvamaale üks, Pärnumaale üks ja Valgamaale üks.

Harjumaale (11 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 16 haigusjuhust kuuel on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel. Järvamaa juhtum on üle antud ida regionaalosakonnale, sest inimene elab Ida-Virumaal.

Perioodil 23.-24. september lisandunud haigusjuhtudest oli 15 juhul tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest töökoha koldega on seotud kuus, perekonna koldega kuus ja Läänemere Gümnaasiumi koldega 30 inimest (22 õpilast ja kaheksa õpetajat). Ida-Tallinna keskhaigla koldes on reedehommikuse seisuga 21 nakatunut (17 töötajat ja neli patsienti).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 1930 inimest, kellest 243 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 11 uue juhtumi puhul on kahel juhul tegemist nakatumisega hooldekodus (Jõhvi Hooldekeskuse kliendid), neljal juhul toimus nakatumine koolis, ühel juhul oli tegemist varasema nakatunu lähikontaktsega ja ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel.

Kokku on ida regioonis kuus aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, Sillamäe töökoha koldega 12, tutvuskonna koldega 30, Tammiku põhikooli koldega 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Reede hommikul lisandus teine Sillamäe töökoha kolle, kus on viis inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 864 inimest, kellest on haigestunud 162.

Võrumaale laekunud kaheksa uut juhtumit on seotud nakatumisega töökohal (Võru linnavalitsus) ning üks haigestunu on linnavalitsuse töötaja lähikontaktne. Valgamaale laekunud uus juhtum on sisse toodud Venemaalt. Tartumaa kaks uut juhtumit on seotud nakatumisega kooliüritusel. Põlvamaa nakatumise asjaolud on selgitamisel. Lõuna regioonis on reedehommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), matuse kolle (11 inimest) ja töökoha kolle (8 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 237 inimest, kellest 45 on haigestunud.

Pärnumaa juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 151 inimest, kellest 11 on haigestunud.

25. septembri hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 31 inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient.