Erakondade värsked toetusnumbrid näitavad, et Reformierakond on tõusnud Tallinna populaarseimaks parteiks ehk möödunud pealinnas juba aastaid ainuvõimu teostavast Keskerakonnast. Konkurendid ja eksperdid näevad toetuse languse taga linnavõimu tegevust ja sõnumeid kooliskäimise piirangute seadmisel.

Turu-uuringute aktsiaseltsi sotsioloogi Tõnis Stambergi hinnangul on Tallinnas ainuvõimu teostava Keskerakonna toetuse langus selgelt seotud kooli algusega ehk sellega, kuidas linnavõim omapoolsete ja riigist erinevate soovitustega kooliskäimist korraldama asus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me vaatame viimase aja sündmuseid, sõnumeid linnavalitsuse ja linnapea poolt koolide ja haridusliku korralduse kohta, kuidas lapsed koolis käivad, siis see mõjutab kindlasti toetust," ütles Stamberg.

Kui augustis oli Keskerakond küsitlustes veel Reformierakonna ees selge liider, siis septembris on 35 protsendiga vastanutest esimeseks kerkinud Reformierakond. Keskerakonna toetus on kukkunud 20 protsendi peale, järgnevad sotsiaaldemokraadid 11 ning EKRE ja Eesti 200 üheksa protsendiga. Teiste numbrid on juba madalamal.

Arvestada tuleb, et küsitletud on vaid Eesti kodanikke, kuid kohalikel valimistel saavad hääle anda ka mittekodanikud ja see tõenäoliselt parandab Keskerakonna positsiooni üksjagu. Siiski on Keskerakonna toetuse langus järsk ja märkimisväärne.

"Ilmselt näitavad reitingud seda, et inimesed tahaksid saada paremaid juhtimisotsuseid. Juhtimisotsuseid, mis laseks lastel olla koolis, kui koolis ei ole probleemi, igat ohtu hindaks eraldi ja tegeleks just nende kohtadega, kus on riskid, eeskätt vaba aja sektor, eeskätt suured kogunemised," kommenteeris Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, Tallinna volikogu liige Kristen Michal.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et praegune olukord koroonaviirusega seoses näitab, et linna aktiivne tegutsemine ennetavate meetmete rakendamisel koolides oli õigustatud.

"Me saame aru, et see mõjutas Keskerakonna reitingut, aga ma saan kinnitada, et kui ka tulevikus on valik erakonna reitingu ja inimeste tervise ja ohutuse vahel, siis me otsustame jätkuvalt inimeste tervise, inimeste ohutuse kasuks," sõnas ta.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid usub, et Keskerakonna reitingu languse tagant tuleb otsida põhjuseid laiemalt.

"Küllap meil on õnnestunud siis inimeste tähelepanu keskpunktis hoida ka neid küsimusi, mis on Keskerakonnale ebamugavad. Ma arvan, et Keskerakonna toetusele mõjub jätkuvalt negatiivselt nende koostöö Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Ma arvan, et viimasel ajal on hakanud mõju avaldama ka see, kuidas tullakse toime koroonaviiruse kriisiga," rääkis Kaljulaid.