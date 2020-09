Stamberg tõstis esile, et Reformierakonna toetuse tõusu taga võib olla muu hulgas see, et Keskerakond peaministrierakonnana on koroonaviiruse leviku taas hoogustumise kontekstis andnud välja segaseid sõnumeid.

Sellega nõustus ka Urmet Kook. "Ma arvan ka et on olemas seos. Sõltub ka palju sellest, kuidas valitsus selles kriisis käitub. Kui tulevad segased ja vastuolulised sõnumid, siis see kindlasti halvab ka nende erakondade toetust, kes neid sõnumeid saadavad," sõnas Kook.

Samosti sõnul peaks enamusele meele järgi olemiseks käituma valitsus koroonapiiranguid seades üsna liberaalselt.

Samost märkis ka, et poliitikutel on keeruline leida tasakaalupunkti ja veelgi keerulisem leida selge selgitus, miks sellised seisukohal ollakse mingit konkreetset koroonaviiruse leviku takistamiseks mõeldud piirangu kehtestamisel.

Sõnumi selguse puudumine tõi saates osalejate sõnul kaasa ka Keskerakonna reitingu languse Tallinnas.

Reformierakonna toetuse kasvule tuli Stambergi sõnul kasuks veel riigikogu sügisistungjärgiga aktuaalseks muutunud teemad nagu abielureferendum, Louis Freeh´ga seotud asjaolud ja ka teise ja kolmanda kvartali majandustulemused.

Indrek Saare müsteerium

Küsitluse tulemustest tõstis Samost esile ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Indrek Saare toetuse tõusu Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtavas Eesti inimeste peaministrieelistuste küsitluses.

Indrek Saare peaministrina oli oma erakonna valijate seas esimest korda esimene eelistus ja tema toetus hüppas kolmelt protsendilt seitsmele.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom spekuleeris, et Saare nähtavusega seotud septembrikuu uudiseid hinnates võib esitada küsimuse, kas ta jõudis sel kuul rohkemate inimesteni tänu kõrvalosale TV3 populaarses kogupere detektiivisarjas "Kättemaksukontor". "Ta aitas lausa kahes "Kättemaksukontori" osas oma kodukandi müsteeriumi lahendada. Seda telesarja vaatab auditooriumi ülevaadete järgi regulaarselt 60 000–70 000 inimest. Selline väike "teledoping" ei jookseks ühelgi parteijuhil mööda külgi maha," kirjutas Poom.

Tõnis Stambergi sõnul ei saa tuua välja seost Saare populaarsuse tõusu ja tema osalemises erinevates teleseriaalides.

Urmet Koogi sõnul on aga sotside toetus ka erakonnana tõusma hakanud, kasvades võrreldes augustiga septembrikuus ühe protsendipunkti võrra 11 protsendini.

Isamaa valijad ei saa aru, mida erakond edasi teeb

Stambergi sõnul on aga palju huvitavad olukord Isamaaga. Isamaal oli parlamendierakondadest septembris madalaid toetus, neid toetas viis protsenti valijatest. "Väga paljudel valijatel on küsimus, mida Isamaa edasi teeb," ütles Stamberg.

"Ühest küljest Kaja Kallas pommitab neid kogu aeg sõnumitega, et tulge üle meie poole. Teiselt poolt on jälle see, et Isamaa peab oma valimislubadusi täitma ja ta teab seda, et pensionireformi suudab ta läbi suruda ainult selles valitsuses," märkis Stamberg.

Kook lisas omaltpoolt, et Isamaa toetusele ei avaldanud mõju ka Parempoolsete ühenduste loomine erakonnas.

Samost märkis, et mitmed Isamaaga seostud teemad näiteks pensionireformi vaidluse minek riigikohtusse, ei oma Isamaa reitingule ei positiivset ega ka negatiivset mõju.

Seletades EKRE toetuse tõusu venekeelsete valijate seas, oli Stamberg nõus Urmet Koogiga, kes pakkus, et seda on suurendanud EKRE eestveetav abielureferendumi temaatika.