President Trump esitas Amy Coney Barretti ülemkohtuniku ametisse

Trump rõhutas Valge Maja roosiaias, et ülemkohtuniku kandidaadi nimetamine on tema ameti üks kõige olulisem ülesanne.

Samuti ütles Trump, et Amy Coney Barrett on riigi üks säravamaid õigusasjatundjaid.

"Ta on naine, kellel on võrreldamatud saavutused, kõrge intellekt, silmapaistvad kogemused ja vankumatu lojaalsus põhiseadusele," ütles Trump.

Ülemkohtuniku kandidaat Barrett on seitsme lapse ema ja seni töötanud apellatsioonikohtunikuna. Samuti oli ta kunagi 2016. aastal surnud konservatiivse ülemkohtuniku Antonin Scalia abi.

Barrett oli nominatsiooni väljakuulutamisel koos Trumpiga Valges Majas.

"Kui mind ametisse kinnitatakse, siis ma ei astu sellesse rolli nende heaks, kes on mu lähiringis, ja kindlasti mitte enda heaks. Ma astun sellesse rolli, et teenida teid," ütles Barrett.

"Kohtunik peab seadust kohaldama nii, nagu see on kirjutatud. Kohtunikud ei ole poliitikud ja nad peavad otsustavalt kõrvale heitma kõik poliitilised vaated, mis neil võivad olla," lisas Barrett.

Ametisse kinnitamise korral oleks 48-aastane Barrett noorim ülemkohtunik. Kohtuniku amet on eluaegne.

Barretti konservatiivsed vaated võivad kaasa tuua muudatusi USA tervishoiu- ja ka abordiseadustes. Konservatiivide enamus ülemkohtus saaks olema kuus kolme vastu.

Demokraadid leiavad, et ülemkohtunikku ei tohiks enne presidendivalimisi ametisse kinnitada ja kandidaadi leidminine peaks jääma võitjale. Vabariiklased tahavad aga protsessiga võimalikult kiiresti edasi liikuda.

Võimalik, et ülemkohtul tuleb sekkuda olukorras, kus demokraatide presidendikandidaat Joe Biden või Trump ei aktsepteeri hääletuse tulemusi. Biden reageeris Barretti nomineerimisele avaldusega senatile, kutsudes seda uut ülemkohtunikku mitte kinnitama, kuni ameeriklased on valinud endale uue presidendi.

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer ütles, et ülemkohtunik Ginsburg keerab tõenäoliselt praegu hauas ringi, "kui näeb, et inimene, kelle nad valisid, üritab ümber pöörata kõike, mis ta tegi". "Ma kavatsen olla jõuliselt selle kandidaadi vastu," lubas ta.

Valge Maja on võtnud ühendust vabariiklastest senaatoritega, et leppida juba järgmiseks nädalaks kokku kohtumisi Barrettiga.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi. Ta on Indiana Notre Dame'i ülikoolis 15 aastat juurat õpetanud. Kohtunikuks sai Barrett 2017. aastal, kui Trump ta föderaalsesse apellatsioonikohtusse määras.