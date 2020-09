Valgevene opositsionäär eksiilis: ootame naasmiseks EL-i ja Vene garantiid

Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu liige Pavel Latuško kinnitas, et nõukogu jätkab tööd võimu rahulikuks ülevõtmiseks ning selle eksiilis asuvad liikmed on valmis koheselt naasma, kui saavad Euroopa Liidult ja Venemaalt julgeolekugarantii.

"Me oleme valmis võtma vastutuse riigi juhtimise eest üleminekuperioodil kuni uure riigipea valimiseni ning võimu seadusliku üleandmiseni valimised reaalselt võitnud kandidaadile," kinnitas Latuško Vene sõltumatule telekanalile Dožd, mida vahendas veebiportaal TUT.by.

Ta rääkis, et tema ja teised koordinatsiooninõukogu liikmed, kes asuvad välismaal, on nõus Venemaa ja EL-i julgeolekugarantiide korral Valgevenesse naasma ja alustama praeguse administratsiooniga läbirääkimisi võimu üleminekuks ja uute presidendivalimiste korraldamiseks.

"Praegu arutame kriisivastast programmi ja meil on juba visandid selleks, et hoida ära riigi langemine kaosesse," rääkis ta, kinnitades, et koordinatsiooninõukogu liikmed on hoolimata sellest, et osa neist asub välismaal, omavahel erinevate internetikeskkondade vahendusel pidevas kontaktis.

Valgevene opositsioon on valmis dialoogiks riigiaparaadi esindajatega kriisist väljumiseks, soovimata korraldada ametnike varasema tegevuse läbivalgustamist, rääkis opositsionäär. "Loodame, et ametnikud asuvad koordinatsiooninõukoguga dialoogi. Me oleme absoluutselt avatud. Me oleme tolerantsed inimesed. Meil puudub absoluutselt soov kedagi karistada. Oleme valmis inimestega, kes pole kuritegusid toime pannud, rääkima sellest, kuidas meie maa tulevikku korraldada. Sellised inimesed on meile vajalikud, meil on vaja riigiaparaadi professionaale," rääkis Latuško.

Lisaks kinnitas ta, et opositsioon on valmis käivitama Valgevene alternatiivse välisteenistuse. "Ma olen valmis välisministrile kinnitama, et mulle ei valmista mitte mingit raskust paralleelse välisministeeriumi loomine välismaal. Täna teatas oma erruminekust veel rida diplomaate, nii, et ilma igasuguste probleemideta võib luua paralleelse Valgevene välisministeeriumi," rääkis Latuško, kes on töötanud diplomaadina, muughulgas ka Valgevene suursaadikuna Poolas ja Hispaanias ning riigi kultuuriministrina.