Politoloog: Vene propaganda strateegia on infokaose tekitamine

Vene ja Valgevene riikliku propaganda mõju all olevad inimesed võivadki arvata, et Valgevenes toimuv on lääneriikide vandenõu ja Aleksei Navalnõi ise mürgitas ennast.

Näiteks Pervõi ehk Esimesel kanalil Artjom Šeinini saates "Aeg näitab" arutasid eksperdid stuudios sündmusi Valgevenes, konkreetselt - naiste meeleavaldusi. Saatejuht pidas naiste marsse poliittehnoloogiaks ja tundis naistele kaasa.

"See, et neid tehnoloogiaid kasutatakse Valgevene protestidel ei tähenda, et kõik need tuhanded inimesed, kes tänavatele läksid, on manipulatsioonide liikumapanevad jõud. Ei, just neid manipuleeritakse, neid kasutatakse!" ütles saatejuht Artjom Šeinin.

Kui üks saatekülalistest ei olnud selle väitega nõus, näitas saatejuht talle kohe koha kätte.

Telekanali Rossija jutusaades "Pühapäeva õhtu Vladimir Solovjoviga" leidis aga vastuse küsimusele, kes tegelikult seisab Valgevene protestide taga.

"See on Lääne eriteenistuste vandenõu. Tsihhanovskaja on täielikult nende kontrolli all. Mõelge ise, kas Lääne eriteenistused algataksid selle suurejoonilise tegevuse ainult selleks, et Lukašenkot kukutada? Ja mis siis? Muidugi mitte. Eesmärk on teine - luua platsdarm, et laiendada vaenulikku tegevust Vene Föderatsiooni vastu," ütles politoloog Dmitri Kulikov.



Saatejuht Vladimir Solovjov ei tundnud samuti protestijatele kaasa, kuid kaudselt tunnistas, et Lukašenko võit on suure kahtluse all.

"Miks tuleb pidada väikese protsendi inimeste häält tänavatel rahva hääleks? Kuidas on aga nende häälega, kes toetavad Lukašenkot? Olgu, mitte 80 protsenti, aga kui 60 protsenti? Aga kui 50 protsenti? Isegi kui 30 protsenti? Kas nendega ei ole vaja arvestada? Nende külge võib siis jalgu pühkida?" rääkis saatejuht.

See kõik näeb välja nagu propaganda. Kuid mõned Vene eksperdid ei näe selles sõnas midagi halba.

"Televisioon ei eksisteeri ilma propagandata. Kõige eredamad näited on USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa telekanalid - need on propagandistlikud. Täpselt sama propagandistlik on ka Vene televisioon," ütles Venemaa poliitilise analüüsi instituudi direktor Sergei Markov.

Valgevene protestidega oli Vene propagandistidel lihtne - protestijad on Lääne marionetid ja kogu lugu. Aleksei Navalnõi mürgitamisega läks asi keerulisemaks. Mida siis tüüpiline Vene televaataja saab teada Navalnõi juhtumist?

"Mulle tundub, et Vene ametlikust meediast ta ei saa aru saada, mis seal tegelikult toimus. See on klassikaline skeem, mida kasutati ka Ukraina õhuruumis alla tulistatud Boeingu puhul - visatakse sisse meeletu hulk täitsa jampslikke versioone," kommenteeris politoloog Ivan Preobraženski.

"Vene inforuumis esitatakse palju versioone, aga mitte ühtegi neist ei esitata peamise versioonina. Ja need versioonid ei muutu, nad eksisteerivad koos. "Versioone on palju, uurime koos!" - ütleme meie. Lääs aga ütleb: "Ei-ei, ei ole vaja mingit uurimist! Niikuinii me teame kõike!"," rääkis Markov.

Kes aga tõesti teavad kõike, on Vene teleeksperdid. Telekanali Rossija saadetest "60 minutit" ja "Vesti nedeli" võis teada saada, et Novitšokiga mürgitamine on välistatud, vähemalt Venemaa territooriumil.

"Mis mürkaine see on, et me ei saa sellega mitte kedagi tappa? Öelge mulle, mis mürkaine see on? Selle mõju ei saa edasi lükata! Kui Navalnõid mürgitatati Novitšokiga, siis oleks ta surnud kohapeal, mitte lennukis," kõneles riidiguuma saadik Aleksei Žuravlev.

"Vene arstid Omskis ei leidnud Navalnõi veres, uriinis või nahal mingit mürki. Imelikul kombel leiti Navalnõil mürki juba Saksamaa territooriumil. Las siis Saksamaa annab seletusi - mis mürk, millal ja kuidas see sai Vene kodaniku organismi," sõnas "Vesti nedeli" saatejuht Dmitri Kisseljov.

Levitatakse aga ka versiooni, et Navalnõi mürgitaja oli hoopis keegi tema lähikonnast.

"Peamine on veenda elanikkonda selles, et Venemaa vastu käib mingi sõda. Sellesse konteksti mahuvad nii Navalnõi kui ka Valgevene olukorrad. Ainus sisukas asi, mida saab Vene ametlikest meedia avaldustest ja kommentaaridest välja püüda, on see, et "See kõik on Venemaa ja Putini vastu"," ütles politoloog Preobraženski.

Kuidas on siis seotud Navalnõi mürgitamine ja Valgevene protestid?

"Miks seda praegu tehti? Valgevenes on väga keeruline olukord. Me oleme ainsad, kes toetavad Lukašenkot, ükskõik kuidas me temasse suhtume. Ja kasulik oli teha nii, et meil poleks aega Valgevene jaoks. Valgevene on suur strateegiline siht. Kui me selle kaotame, tuleb sellest suur probleem meie kaitsevõime jaoks ja NATO-le ja USA-le suur pluss," ütles USA, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia uurimiskeskuse direktor Semjon Badgasarov.

Vene teleekspertide ja telekanalite sõnul on Navalnõi mürgitamiskatse taga Lääs.

"Peamine asi, mida Vene telekanalid tahavad näidata Navalnõi juhtumis, on see, et Lääs valetab. Vene võimude süüdistamine Navalnõi mürgitamises - see on täielik vale," rääkis Markov.

Lääne all mõistavad Vene eksperdid eeskätt USA-d. Miks siis ameeriklastel oli vaja Vene opositsionääri tappa? "Vesti nedeli" ja "60 minutit" pakuvad erinevad versioonid.

"Mürgitatud Navalnõi on ameeriklaste käes suurepärane kaart. Neil ei jätku argumente ja sanktsioone, et peatada Nord Stream 2. Mürgitatud Navalnõi on nagu varrukast võetud jokker, et liitlasi murda," ütles "Vesti nedeli" saatejuht Dmitri Kisseljov.

"Peamine eesmärk on Vene teadlaste jõupingituste diskrediteerimine maailmakuulsa koronaviiruse vastase vaktsiini loomisel. Saage õigesti aru, vaadake sündmuste käiku. Alguses Washington kehtestab sanktsioone Vene teadusinstituutide vastu! /.../ Ja siis see Navalnõi juhtum, et nüüd kogu maailm kõhkleks - kui nad mürgitasid oma opositsionääri, siis nad kindlasti tahavad meid kõike mürgitada oma vaktsiiniga!" kõneles politoloog, uusimate riikide instituudi direktor Aleksei Martõnov.

"Kaasaegse Vene propaganda meediastrateegia - see on infokaose ja infomüra tekitamine. Enamasti see on katse oma oponente segadusse ajada," ütles Preobraženski.