Kas pole mitte irooniline, et kanalisatsioon, intensiivne põllumajandus ja toidu tootmine, mis on aidanud meil jagu saada paljudest haigustest ja täita miljardite inimeste kõhtusid, on samal ajal toonud kaasa ootamatuid tagajärgi? Hoolimata ilmsest kasust, on neist saanud suur oht meie merele.

Läänemeri on üks kõige saastatumaid meresid kogu planeedil. Põllumajandusväetiste jääkide äravool ja reovee puhastamise käigus tekkiv heitvesi moodustavad surmava kombinatsiooni, mis ähvardab tappa Läänemere elustiku. Negatiivset mõju suurendavad ka merereostus ja vette sattuvad farmaatsiatooted. Pea kogu meri (97%) võitleb eutrofeerumisega ja rohkem kui kümme protsenti merest on väga halvas olukorras.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid on hoiatanud bioloogilise mitmekesisuse hoogsa vähenemise ja pöördumatu kahju tekkimise eest. On selge, et varsti ei ole võimalik enam seda suundumust peatada. Me peame tegutsema kohe!

Loodusliku tasakaalu taastamiseks on Euroopa Liit välja töötanud mitmeid õigusakte – alates veekvaliteeti ja nitraate käsitlevatest keskkonnaeeskirjadest kuni kalapüügi säästva majandamise põhimõteteni. Survetegureid aitavad vähendada ka Euroopa uue rohelise kokkuleppe eesmärgid, mitmekesisuse strateegia ja meie uus tegevuskava nullsaaste eesmärkide saavutamiseks.

Nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamine on ülioluline. Meil on veel võimalus tehtut tagasi pöörata. Viimastel kümnenditel on toimunud ka palju häid muutusi: suurenenud on heitvee töötlemise võimekus ja kontrolli alla on saadud põllumajandusjääkide äravool. Meie teadmised põhjuste ja lahenduste osas suurenevad pidevalt.

Eesti peab veelgi rohkem tegutsema selle nimel, et ennetada ja vähendada põllumajandusallikatest pärinevat nitraadireostust. Eesti praegune panus hõlmab EL-i kaasrahastusega tehtavaid teadusuuringuid, mis annavad väga häid tulemusi.

GreenAgri projekti eesmärk on vähendada toitainete kadumist põllumajanduses, tutvustades ja testides orgaaniliste väetiste keskkonnasõbralikku haldamist. Läti ja Soomega koostöös läbiviidava HEAWATER-i projekti eesmärk on tuvastada ja testida kõige tõhusamaid lahendusi, mis aitavad vähendada Tallinna väikeste jõgede saastekoormust. Lisaks on ka mitmeid teisi häid näiteid.

"EL on teinud koostööd Eesti kalandusadministratsiooniga, et arendada välja mobiilrakendus, mis aitab parandada mereandide jälgitavust."

Kui vähegi võimalik, peame bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks kasutama uusimaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi. EL on teinud koostööd Eesti kalandusadministratsiooniga, et arendada välja mobiilrakendus, mis aitab parandada mereandide jälgitavust.

Nüüd saavad kalurid hõlpsasti otse oma mobiilseadmetest oma kalapüügist teavitada ja muid logiandmeid edastada, vähendades seeläbi väikeettevõtjate halduskoormust ning aidates samal ajal kaasa jätkusuutliku kalanduse jälgimisele ja rakendamisele.

Lahendused Läänemere probleemidele peavad tulema nendelt riikidelt, kes Läänemerd jagavad. Me vajame koordineeritud lähenemist, kooskõlastatud strateegiaid ja tegutsemist ühiste eesmärkide nimel. Me peame üheskoos vähendama reostust ja saastet, edendama kestlikku kalapüüki ning kujundama kaevandustööstusele ühise lähenemisviisi.

Ettevõtted, nagu BALTFISH, HELCOM ja Läänemere nõuandekomisjon, tegutsevad kõik selle nimel, et muuta meri puhtaks, terveks ja produktiivseks. Kuid ainult nende pingutustest ei piisa. Euroopa roheline kokkulepe, 2030. aasta mitmekesisuse strateegia ja "Talust taldrikule" strateegia aitavad samuti seda eesmärki saavutada. Me vajame riikide valitsustelt värsket valmidust.

Juhatan 28. septembril kõrgetasemelist konverentsi, mille eesmärk on suurendada kohalikku pühendumist ja jätkata tööd nende probleemide lahendamiseks. Kalandus-, põllumajandus- ja keskkonnaministrid vastasid minu üleskutsele alustada kohe tegutsemist puhtama ja tervema Läänemere nimel.

Konverentsist võtsid osa ka sidusrühmad, kes aitasid leida innovaatilisi lahendusi Läänemere- ja rannikuäärsete kogukondade ühistele probleemidele.

Ma tänan Eestit avaliku pühendumise eest! See on meie Läänemeri #Our Baltic – ja see vajab meie kaitset. Läänemeri vajab tähelepanu ja tegutsemist. Ja ka järgmistel põlvkondadel on õigus terve Läänemere pärandile. On aeg oma kohust täita.