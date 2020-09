Kohtutäitur sulges pühapäeval Pärnu Uue Kunsti Muuseumile ligipääsu muuseumi ruumidesse, kuna muuseumil on viimase kolme aastaga tekkinud hoone omaniku ees 660 000 euro suurune üürivõlg. Muuseumi rajaja Mark Soosaare sõnul ei vasta see tõele ning muuseum on esitanud kothule esialgse õiguskaitse taotluse.

Hoone omaniku Novira E10 juhatuse liikme Aleksei Nikolajenko sõnul oodati meetmete rakendamisega juba aastaid, kuid nüüdseks on piir ette tulnud. Nikolajenko märkis, et üürileandja saatis muuseumi sihtasutusele hoiatuskirjad juba augustis ja septembris. "Need ei ole õiguslikul alusel need hoiatused," ütles Soosaar.

Soosaare sõnul on ettevõte sulgenud aga ligipääsu lisaks muuseumile tervele majale, takistades ka näiteks ligipääsu filmifestivali serveritele, Kihnu Kultuuri instituudi ja helistuudio tööd.

"Kohtusse andsime sisse esmase õiguskaitse taotluse, riivatud on mitte ainult Uue Kunsti Muuseumi rahvusvaheliselt head nime," ütles Soosaar.

Soosaare sõnul on muuseumi sihtasutusel üürileandjaga hoopis teistsugune üürisuhe kui ettevõte avaldab ning kõik arved on makstud.

"Novira on esitanud igakuiselt üüriarveid, me oleme need iga kuu maksnud. On saanud Kihnu instituudilt, Pärnu filmifestivalilt. Samuti on Pärnu linn maksnud kinni kõik selle elektri ja vee," rääkis Soosaar.

2016. aasta detsembris andis Novira E10 muuseumile pinna tasuta kasutamiseks kümneks kuuks ehk 2017. aasta oktoobrini, et muuseum saaks oma töö ümber korraldada ja leida uued sobilikud ruumid või püsivad rahastusallikad. Kuna muuseum seejärel ruume ei vabastanud pidi sihtasutus hakkama maksma üüri 10 000 eurot kuus.

Peamiseks mureks on see, et hoone vajab praeguseks märkimisväärseid investeeriguid. Nikolajenko sõnul on hoone seisukord aasta-aastalt halvenenud, kuid kuna üüripinna kasutaja ei koli välja ega üüri ei tasu, ei ole võimalik investeeringuid kavandada.

Nikolajenko lubas, et ruumides toimunud näituste kuraatoritele antakse teosed üle esimesel võimalusel.

Pärnu Uue Kunsti muuseum korraldas möödunud aastal oma peahoones 14 näitust, mida külastas 25 800 inimest. Piletite müügitulust oli mullu 36 900 eurot.

Möödunud aastal algasid läbirääkimised riigi tugiteenuste keskusega ja muuseum alustas ehitushankega.

Kokku oli muuseumi käive mullu 87 500 eurot, millest 64 700 tulenes ettevõtlusest ja 22 800 eurot annetustest ja toetustest. Riigieelarvest sai muuseum toetust 15 200 eurot ja Pärnu linnalt 7500 eurot.

Kui tunamullu oli muuseumi majandusaasta tulem 3100 euroga miinuses, siis möödunud aastal oli tulem 672 eurot.