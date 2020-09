Nädala alguses sai varjupaigal raha otsa, kuid annetajate kiire abi aitas kassidel raske aja üle elada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

MTÜ Narva Kassituba on Narva suurim lemmikloomade varjupaik, kus elab ligi 300 kassi.

Linnavalitsus eraldas varjupaigale endise lasteaiahoone ja annab toidu ostmiseks 1000 eurot kuus, kuid sellest jätkub vaid paariks nädalaks. Kasside arv aina kasvab, sest iga kahe varjupaigast võetud kassi kohta tuuakse viis uut kassi asemele.

Varjupaik loodab raskel ajal annetajate abile. "Elame üks päev korraga. Täna on kassidele toitu pakkuda, kuid homme hakkame jälle abi paluma. Tean, et on inimesi, kes tulevad kohe appi, kuid on ka inimesi, kes ütlevad, et teid abistab linn, kuid 1000 euroga on võimatu toime tulla. Nii suurt hulka kasse sellega ära ei toida. Inimeste abita ei ela me kuidagi ära," ütles varjupaiga töötaja Olga Saveljeva.