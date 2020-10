Rootsi valitsuse püsimine sattus ohtu

Rootsi ametiühingute ja tööandjate läbirääkimised tööturu reeglite üle lõppesid neljapäeva varahommikul tulemusteta, mis paneb sotsiaaldemokraatide ja roheliste koalitsioonivalitsusele ülesande vaidlus lahendada. Valitsust püsib aga ühelt poolt vasakaprtei, teisalt aga kahe väikse paremtsentristliku partei toetusel, mille seisukohad töötajate ja tööandjate õiguste suhtes on vastandlikud.

Väikeparteide toetust on valitsusel vaja aga eelarve vastuvõtmiseks.

Peaminister Stefan Löfven on lubanud kahele paremparteile, et kui ametiühingud ja tööandjad uutes reeglites kokku ei lepi, leevendab valitsus ise töölevärbamisel kehtivat reeglit "esimesena sisse - viimasena välja". See takistab ettevõtete väitel neil kiiret kohandumist muutuvate turutingimustega.

Vasakpartei liider Jonas Sjostedt on aga lubanud, et püüab valitsuse maha võtta, kui koalitsioon selle plaaniga edasi läheb.