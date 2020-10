Euroopa Komisjon andis tülile Briti valitsusega juriidilise käigu

"Nagu te teate, oleme kutsunud oma Briti sõpru eemaldama siseturuseadusest probleemsed kohad septembri lõpuks. See seadus on oma loomu poolest lahkumisleppe sätete rikkumine. Veelgi enam - kui see vastu võetakse, on see täielikus vastuolus Iirimaa ja Põhja-Iiri protokolliga. Tähtaeg sai eile läbi, problemaatilisi punkte pole seadusest eemaldatud. Seetõttu otsustas Komisjon täna hommikul saata Briti valitsusele märgukirja, mis on rikkumismenetluses esimene etapp," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen neljapäeval otsusest teatades.

Rikkumismenetluse reeglite kohaselt tuleb Ühendkuningriigil nüüd kuu aja jooksul vastata Komisjoni saadetud kirjale, milles seaduse kohta selgitusi nõutakse.

Rikkumismenetlus võib selle lõpp-etapis viia suurte trahvide kehtestamiseni reegleid eiranud riigile, kuid see võtab aastaid, mis tähendab, et Briti valitsusel on veel aega probleeme tekitanud seadust muuta.

Komisjoni otsus tuli ajal, kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik peavad läbirääkimisi uue kaubandusleppe sõlmimise üle.

Briti parlamendi alamkoda kiitis teisipäeval siseturuseaduse heaks. See reguleerib Ühendkuningriigi siseturgu pärast Brexitit ning sellega muudetakse ühepoolselt läinud aastal Euroopa Liiduga sõlmitud lahkumislepet.

Peaminister Boris Johnsoni sõnul luuakse seadusega turvavõrk EL-i väidetava katse eest kehtestada tollid Ühendkuningriigi sisesele kaubandusele ja peatada toidu liikumine Põhja-Iirimaa ja ülejäänud riigi vahel. Valitsus on seejuures tunnistanud, et seadus läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega.

Euroopa Liit on juba varasemalt teatanud, et seadus tuleks tühistada või muuta.