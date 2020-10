NATO: Kreeka ja Türgi lõid konfliktide lahendamiseks otseliini

Kreeka ja Türgi sõjaväed lõid neljapäeval otsesuhtlusliini, et hoida ära juhuslikke kokkupõrkeid Vahemere idaosas, kus neil on teravad erimeelsused energiaallikate ja merepiiri osas, kinnitas NATO.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg tervitas läbimurret, mis aitab ära hoida pingete kuhjumist juhuslike intsidentide või õnnetuste puhul.

"Pärast mitmeid tehnilisi kohtumisi Kreeka ja Türgi sõjaväeesindajate vahel, mis toimusid NATO peakorteris Brüsselis, loodi neljapäeval kahepoolne konfliktide vältimise mehhanism," kinnitab NATO avaldus.

"Mehhanism on loodud juhuslike ja õnnetusest tingitud riskide vähendamiseks Ida-Vahemerel. See sisaldab otsesuhtlusliini loomist Kreeka ja Türgi vahel, et hõlbustada konfliktide maandamist merel ja õhus."

Pinged kahe riigi vahel hakkasid viimastel nädalatel leevenduma, kui valitsused nõustusid läbirääkimistega.

"See julgeolekumehhanism aitab luua ruumi diplomaatilisteks jõupingutusteks, et vaidlusi lahendada ja me oleme valmis ka edaspidi sellega töötama," ütles Stoltenberg