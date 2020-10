Euroopa loodab ülemkogul kokku leppida Valgevene sanktsioonides

Ülemkogu pidi algselt toimuma juba eelmise nädala lõpus. Ent jäi ära, sest Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel puutus kokku inimesega, kelle koroonatest hiljem positiivseks osutus. Kuid Michel koroonat ei saanud ning neljapäeval näib tippkohtumine toimuvat.

Riigijuhtide laua taga kujunevad ilmselt kõige tulisemateks küsimusteks välisteemad. Seepärast võetakse need ette ülemkogu esimesel päeval.

Eesti vaatest kõige olulisemaks vaidlusaluseks teemaks on kindlasti Valgevene sanktsioonid. Seni on Küpros oma vastuseisuga neile sanktsioonidele suutnud kogu Ida-Euroopa välja vihastada ning riigijuhtidel tuleb nüüd diplomaatiline lahendus leida.

Küprose mure põhjuseks on see, et neile tundub justkui läheks liikmesriikidele rohkem korda Valgevene probleem kui nende konflikt Türgiga. Ka see tuleb tegelikult neljapäeva õhtul arutlusele.

Pole kahtlust et Euroopa Liit on siin Kreeka ja Küprosega solidaarne, kuid küsimus on, kas ja mis samme Türgi vastu astutakse. Väga tugevad sammud võivad lisaks Türgile halvendada ka Euroopa Liidu suhteid NATO-ga, sest on ju Ankara Euroopa sõjaliseks liitlaseks.

Kuigi päevakavas on need kaks teemat omavahel eraldatud, pole võimatu, et lõpuks lepitakse kokku mõlemas korraga. Seda puhtalt Küprose jonnakuse tõttu need kaks probleemi siduda.

Aga arutlusele tuleb kindlasti ka Euroopa Liidu reaktsioon Aleksei Navalnõi mürgitamisele. Kuigi sellega seonduvalt on räägitud, et Nord Stream 2 peatamiseks oleksid vajalikud Euroopa Liidu ühised sanktsioonid, siis nii lennukaid manööverdusi ilmselt ei tehta.

Hiljutiste sündmuste pärast arutatakse ka olukorda Mägi-Karabahhis ning Euroopa liidu suhteid Hiinaga. Toimus ju eelmisel nädalal Euroopa Liidu juhtide videokonverents Hiina presidendi Xi Jingpingiga.

Ka reede hommikul on liidrite kavas teemad, mis Eesti jaoks olulised on. Räägitakse ühtsest turust, tööstuspoliitikast ja digiteemadel.

Koroonapandeemia on välja toonud Euroopa Liidu sõltuvused ülemaailmsetest tarneahelatest ning toimepidavuse huvides tuleb need üle vaadata. Samuti pakub kriisist välja tulemiseks mõeldud taasterahastu võimalusi kiirendada digipööret. Seetõttu ootab ka Ülemkogu, et komisjon tuleks juba selle aasta lõpus välja digiteenuste õigusakti ettepanekutega.

Samuti võetakse ette andmemajanduse, pilveteenuste, e-valitsuse, 5G ja Euroopa Liidu E-ID teemad. Digiteemadel ilmselt nii suuri erimeelsusi oodata pole ning ülemkogu lõppeb reede pärastlõunal.