Küprose vastuseis ei luba EL-il Valgevene sanktsioone kehtestada

Euroopa Liidu ametnikud on koostanud umbes 40 inimesest koosneva nimekirja, kellele tuleks kehtestada viisakeeld ning külmutada nende vara Euroopa Liidu riikides, kuid Küpros on otsuse vetostanud seniks kuni samasuguseid samme ei otsustata Türgi suhtes, tõdeb veebiväljaanne EUobserver.com. Küpros ja Kreeka süüdistavad Türgit gaasi- ja naftamaardlate otsinguil oma majandusvetesse tungimises.

Reedel pidasid liikmesriikide suursaadikud 11 tundi kestnud kohtumise, kuid ei suutnud ummikust üle saada. Küpros vetostab Valgevene sanktsioone seni, kui EL nõustub ka Türgi ametnikele sanktsioonide kehtestamisega. Kuna Euroopa Liidu välispoliitiliste sammude jaoks on vaja ühehäälsust, saabki üks riik edasiliikumist blokeerida.

Pühapäeval tõdesid diplomaadid, et välisministrid ilmselt ei jõua enam oma esmaspäevasel kohtumisel kokkulepet saavutada. "See jääb Ülemkogule otsustamiseks," ütles EL-i allikas EUobserverile viidates neljapäeval ja reedel Brüsselis peetavale riigijuhtide erakorralisele kokkusaamisele.

Küpros on püüdnud saavutada Türgile sanktsioonide kehtestamist, kuid on põrkunud Saksamaa ja mõne teise riigi vastuseisule, kes soovivad delikaatsemat lähenemist konfliktile, mis viis septembri alguses sõjalise vastasseisuni Vahemere idaosas, märkis EUobserver.

Küprose veto ei ole esimene kord, kui mõni liikmesriik oma huvide saavutamiseks hoiab pantvangis tervet Euroopa Liitu.

Näiteks 2006. aastal takistas Itaalia Valgevene suhtes sanktsioonide kehtestamist, kuna soovis EL-i toetust dumpingu-vastaste meetmete kehtestamiseks Hiina jalanõude impordile. Hiljem on näiteks Ungari püüdnud ära hoida EL-i kriitikat Iisraeli suunas.

Praegune Valgevene sanktsioonide ümber kestev ummikseis on taas üles tõstnud ja tugevdanud üleskutseid loobuda EL-i välispoliitikas ühehäälsuse nõudest ning võtta kasutusele enamushääletus.

Samas on mõned riigid kahtlevad senise süsteemi muutmise suhtes. "Kui EL püüab ajada välispoliitikat nii, et ignoreerib mõnede väikeste riikide elulisi muresid, viib see pikaajaliselt ohtliku võõrandumise ja pahameeleni," ütles ühe väiksema riigi diplomaat EUobserverile.

Euroopa Liidu välisministrid leppisid juba augusti lõpus põhimõtteliselt kokku Valgevene juhtkonna suhtes sanktsioonide kehtestamises, jättes detailid EL-i välisteenistuse koostada. Kuid lõplik sanktsioonide jõustamine on nüüd jäänud Küprose vastuseisu taha.

Eesti, Läti ja Leedu otsustasid enda reisipiirangud Valgevene juhtkonnale kehtestada 31. augustil, EL-i sanktsioonide jõustamist ära ootamata.