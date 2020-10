USA töötus langes 7,9 protsendile, kuid taastumine aeglustub

Tööministeeriumi teatel loodi septembris 661 000 töökohta, mis jääb prognoositule alla ja on poole vähem kui augustis.

Tegu on viimase tööhõiveraportiga, mis enne novembrikuiseid presidendivalimisi avaldatakse ja analüütikud kardavad, et kongressis valitsev patiseis ergutuspaketi üle õõnestab majanduse edasist taastumist.

"Majandus on sügavas augus ja tempo, millega me end sellest välja kaevame, on aeglustumas," märkis Michigani ülikooli majandusprofessor Justin Wolfers.

Ühendriikide majandusest on alates märtsist kadunud kümneid miljoneid töökohti. Aprillis tõusis töötuse määr 14,7 protsendini.

Viimastel kuudel on töötus vähenenud ja majandusse on töökohti juurde tekkinud, ehkki kasv on aeglustunud.