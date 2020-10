Detsembris valmiv promenaad avab Sillamäe merele

13 000 elanikuga linna nelja sillaga ühendatav promenaad peaks tulema nii vastupidav, et rüsijää talle ohtlik ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Projekt on tehtud selle arvestusega, et talle hakkavad mõjuma päris suured koormused, ning kaldakindlustus on tehtud väga tugev. Loodame, et ta on jääsurvele vastupidav ja tema eluiga tuleb pikk," rääkis Sillamäe linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja Vladimir Sokušev.

Sillamäe elanikud ootavad promenaadi valmimist huviga. Kohalik elanik Alina rääkis, et mereäärsete ujumisalade korrastamine on hea ja suurepärane, kui lisaks ka promenaad rajati.

"Minule tähendab promenaad värskes õhus jalutamise võimaluse laiendamist. Meil on juba siin terviserada ja hea, et nüüd valmib ka promenaad," rääkis Sillamäe elanik Anatoli.

Linnaametnik rahustas neid inimesi, kes on avaldanud sotsiaalmeedias kartust, et rannapromenaadi piirkonnas kaovad ära ujumiskohad.

"On arvestatud, et tuleb ka rand, kus inimesed saavad veeta oma vaba aega ja päevitada," rääkis Sokušev.

760 meetri pikkune promenaad on kavas jalutamiseks avada detsembrikuus, lõplikult peaks ta valmis saama kevadel. Merepromenaadi on kavas pikendada ida suunas, kuid need plaanid on alles paberil.