Fotod: Sillamäel on valmimas rannapromenaad

Ida-Virumaal on peaaegu valmis saanud Sillamäe merepromenaad. Lõplikult valmib ehitis kevadel, kuid juba praegu on rahvas lubatud rannale promeneerima.

Sillamäe rannapromenaad kulgeb rohkem kui poolel kilomeetril Soome lahe ja Sõtke jõe vahel. Linnaga ühendavad promenaadi sillad.

Perega randa promeneerima tulnud Konstantin Kuzmini hinnangul on piirkond saanud täiesti uue näo. "See on suurepäraseks kohaks muudetud, eriti võrreldes sellega, mis siin vanasti oli. Nüüd käivad inimesed siin palju ja neile tundub meeldivat. Pimedal ajal jääb mõnes kohas puudu valgustusest, aga muidu on kõik kena," lausus Kuzmin.

Promenaadi uudistanud Tiina Gaškovi sõnul on positiivne, et Sillamäe avab end aina rohkem merele. "Väga vapustav. Siin on ikka suurt tööd tehtud. Kõik see tulede mäng ja see, kuidas meri sulandub selle promenaadiga kokku, on väga vahva," rääkis Gaškov.

Üle nelja miljoni euro maksma minev Sillamäe merepromenaad pole veel lõplikult avatud. Soojemat aega on jäänud ootama sealhulgas purskkaevud, rannakabiinid ja üks seiklusraja osaks olev niinimetatud Robinsoni sild.