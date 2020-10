Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson selgitas, et ministeerium on juba pikka aega koos Tallinna linna ja teiste ministeeriumidega otsinud vastust küsimustele, kuidas lahendada Maarjamäe kompleksi maaküsimus ning korraldada sealsete rajatiste remont.

Maarjamäe kompleks asub praegu reformimata maal, mis tähendab, et pole otsustatud, kas maa ja sellel paiknevate rajatiste omanikuks saab tulevikus riik või Tallinna linn, rääkis Martinson. "Kuna lahenduse leidmine võtab paraku veel aega, tuleb seni tagada inimeste ohutus Maarjamäe memoriaalkompleksi alal. Soovime sellele riigi poolt kaasa aidata ning laseme paigaldada memoriaalkompleksi alale ohutusaia."

Esmaspäeval hakkavad kompleksi halvemas seisukorras olevate rajatiste – tribüünide, käesiluettidega monumendi ja Jääretke obeliski juurde kerkima ajutised piirded.

Riigi Kinnisvara ASi 2016. aastal tellitud audit ütles, et Maarjamäe memoriaalkompleksi rajatised on ohtlikus ja lagunenud seisus, ning soovitas need võimalikult ruttu rekonstrueerida, sest lagunemine võib kiireneda. Ka soovitas audit paigaldada kompleksile ohu eest hoiatavad sildid ning kompleksile juurdepääsu osaliselt piirata.

Osa reformimata maal asuvaid rajatisi kuuluvad kulutuuriväärtustena Tallinna linnale, osa on n-ö peremeheta. See on ka olnud üks põhjus, miks kompleksi korrastamine pole seni edenenud.

Keskkonnaministeerium, kelle valitsemisala vastutada on maareformi läbiviimine, on esitanud valitsusele Maarjamäe memoriaalkompleksi puudutava memorandumi, milles palub valitsuselt suunist, kuidas lahendada kompleksi maaküsimus (üks võimalus on anda maa Tallinna linna omandusse) ning kas ja kui palju riik kompleksi korrastamist rahastab. Memorandumi arutamine valitsuskabinetis on praegu ettevalmistamisel.

Värske arvutuse järgi läheks Maarjamäe memoriaali kordategemine maksma kokku üle kolme miljoni euro.