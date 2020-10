Maarjamäele jalgpallihalli ei tule, küll aga Levadia klubihoone

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et kui oleks esialgse plaaniga edasi mindud ehk hakataud ehitama jalgpallihalli, toonuks see endaga kaasa pikad kohtuvaidlused ning seda ei soovinud ükski osapool.

"See, milles eile (neljapäeval – toim.) kokku lepiti, oli see, et arendaja (Levadia - toim) oli nõus jalgpallihalli asemel ehitama klubihoone, kus on ka riietusruumid ja garderoobid klubi mängijatele ja noorte treeningrühmadele," selgitas Aab.

Praegu on nii Levadia profimeeskonna mängijad, noorte treeninggrupid kui ka klubi administratiivpool pidanud läbi ajama üksteise otsa paigutatud soojakutega. Eraldi klubihoone peaks neid tingimusi märgatavalt parandama.

Aab ütles, et nüüd hakkavad riik ja Tallinna linn hallile uut asukohta ostima ning see rajamata ei jää. Varem on pakutud, et see võiks tulla mitte väga kaugel asuva sisekaitseakadeemia naabrusesse.

Halli arhitekt Margit Mutso ütles ERR-ile, et päris kindlaid kokkuleppeid veel sõlmitud pole, kuid selline kompromiss paistis kõikidele osapooltele sobivat.

"See on selge, et iga selline suurteos, monument on parem, kui tal on tühjust ümber. Teisipidi linn on linn, sellist olukorda, et jääb mitusada meetrit ümber tühjaks, seda on raske saavutada," sõnas Mutso.

Ta ütles, et administratiivhoone oleks ligikaudu 11 meetrit kõrge ning esialgu oli see planeeritud halli ühe osana, kuid nüüd kerkiks see memoriaali lähedusse üksi. Mutso täpsustas, et hoone maht jääb suurema elumaja juurde ning memoriaali kuidagi häirima ei hakka.

"Kogu selle hoone maht jääb haljastuse taha ja ta ei jää nähtavaks memoriaali poolt vaadatuna," selgitas Mutso.