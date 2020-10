Eelmises majanduskriisis kümme aastat tagasi oli tavapärane, et kui ettevõte sattus raskustesse ja soovis oma pangalaenu restruktureerida, küsis pank lisatagatisena ettevõtte omaniku või juhi eraisiku käendust. Finantsinspektsiooni hinnangul ei ole see hea, kui pangad liialt lihtsakäeliselt ettevõtluslaenudele eraisikute käendust küsivad ja saatis neile ka sellesisulise märgukirja.

See märgukiri annab sõnumi, et kuulge – kliendiraskused ei ole see koht, kus teenida, lausus finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

See ei tähenda, et eraisiku tagatised ettevõtjatele oleksid välistatud, vaid et need oleksid läbi kaalutud ja mitte esimene abinõu.

"Me anname seal märgukirjas tegelikult tingimused, et võib-olla enne ikkagi vaadata ka muid restruktureerimismeetmeid. Ja kui tõesti miski muu ei tööta, siis on seal olemas tingimused, mida me soovitame. Need võiks enne läbi käia ja siis võiks, kui kõik on nõus füüsilise isiku käendusega, see olla kasutatud," lausus Kessler.

Pangad veel analüüsivad finantsinspektsiooni kirja. LHV hinnangul on tegelikult ettepanekud mõistlikud ja kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõttega, mida pank juba rakendab.

"Võib-olla selle märgukirja eesmärk on ühtlustada turu praktikat, kuivõrd seesama märgukiri hõlmab endas nii suuremaid krediidiasutusi, väiksemaid krediidiasutusi kui ka krediidiandjaid," märkis LHV krediidijuht Rain Gontmacher.

Finantsinspektsiooni märgukiri on siiski vaid soovituslik. Samas kui laenuandjad seda ei täida, on finantsinspektsioon valmis välja tulema ka seadusalgatusega.